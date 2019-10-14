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Отель VOX Hotel внедрил систему распознавания лиц Spy.space

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Отель VOX Hotel внедрил систему распознавания лиц Spy.space для разграничения доступа в помещения с товарно-материальными ценностями. В дальнейшем отель так же будет использовать систему Spy.space для оценки качества клиентского сервиса.

В отеле VOX Hotel, расположенном в центре Санкт-Петербурга, компания Spy.space установила систему контроля и управления доступом на базе технологии распознавания лиц, предназначенную для разграничения доступа в служебные помещения – бельевую и помещение с товарно-материальными ценностями.

Вход в помещения осуществляется по биометрии лица, дверь может открыть только начальник хозяйственной службы или другое лицо с разрешенным доступом. Каждый вход-выход регистрируется. Выход из помещения возможен только по факту отправки заполненного электронного бланка – кто и что взял, откуда и сколько. Бланки автоматически передаются внешней системе учета, в данном случае – «1С». Далее система учета сама подсчитывает остатки и по ним составляет план закупки.

По словам Ирины Реут, управляющей отелем VOX Hotel, система позволяет избежать передачи ключей от помещений третьим лицам и краж товаров со склада, повышает экономию средств и качество учета.

Отель также планирует использовать систему Spy.space для оценки качества обслуживания клиентов. Для этого стойку ресепшн оборудуют камерами и модулями видеодетектирования и будут сравнивать как меняется настроение клиентов во время общения с персоналом. Таким образом система заменит отелю тайного покупателя.



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