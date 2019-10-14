Oracle представила новые функции в Oracle Customer Experience Cloud

Oracle анонсировала ряд новых функций в Oracle Customer Experience (CX) Cloud, которые помогут брендам строить взаимодействие с клиентами на основе данных. В их числе новые цифровые помощники для специалистов по продажам, обслуживанию клиентов и маркетингу, обогащенные данными функции для продаж в сегменте B2B, а также новые отраслевые решения для телекоммуникаций и СМИ, финансовых компаний и государственного сектора.

«В Oracle мы считаем, что единственный способ сделать значимым каждое взаимодействие с клиентами – это широкое использование данных для управления клиентским опытом, – сказал Роб Таркофф, исполнительный вице-президент по направлению Oracle CX Cloud и Oracle Data Cloud. – Новые возможности Oracle CX Cloud основаны на данных и технологиях машинного обучения. Они помогут нашим клиентам воспользоваться преимуществами мощной аналитики данных для предвосхищения потребностей клиентов и обеспечения позитивного незабываемого пользовательского опыта».

Oracle CX — это интегрированный набор приложений для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и электронной коммерции. Нововведения в Oracle CX включают улучшения для Oracle CX Unity, платформы корпоративного класса для управления данными клиентов, а также следующие возможности.

Новые цифровые помощники. Теперь Oracle Digital Assistant доступен для всех приложений Oracle CX Cloud. Специалисты по продажам, обслуживанию клиентов и маркетингу смогут быстро и эффективно извлекать аналитику из данных с помощью голосовых команд и на ее основе принимать решения.

Цифровые помощники для отдела продаж. Oracle Digital Assistant позволит специалистам по продажам создавать настраиваемые коммерческие предложения с помощью голосовых команд.

Цифровые помощники для отдела обслуживания клиентов. Oracle Digital Assistant поможет специалистам по обслуживанию клиентов получать ответы на вопросы в базе знаний. Кроме того, специалисты, использующие Oracle Intelligent Advisor для моделирования и развертывания интерактивных подсказок, могут использовать диалоговый интерфейс цифрового помощника для реализации обогащенного данными самообслуживания в каналах чата.

Цифровые помощники для отдела маркетинга. Oracle Digital Assistant позволит получать помощь и поддержку при использовании Oracle Responsys для разработки маркетинговых кампаний. Кроме того, бренды могут повысить вовлеченность клиентов, получающих специальные предложения через Oracle Responsys, за счет организации общения с цифровым помощником, чтобы они могли узнать больше о предложении и воспользоваться им.

Новые возможности в сфере продаж для сегмента B2B. Интеграция с Oracle DataFox позволяет получать данные и сигналы от искусственного интеллекта и устранить разрыв между отделами маркетинга и продаж. Это также поможет специалистам по маркетингу оптимизировать таргетинг, а сотрудникам отдела продаж — повысить вовлеченность клиентов.

Оркестровка кампании B2B. Обеспечивая привязку лидов к клиентам, интеграция с DataFox повышает эффективность совместной работы отделов продаж и маркетинга над стратегиями привлечения потенциальных клиентов.

Обогащение данных о клиентах. Давая более полное представление о клиентах, мощная аналитика из Oracle DataFox позволит специалистам по продажам точнее классифицировать клиентскую базу, сегментировать кампании и определять территории.

Приоретизация клиентов. Интеграция с Oracle DataFox позволит ранжировать клиентов, сфокусироваться на самых перспективных и тем самым повысить эффективность стратегии выхода на рынок и быстрее получить прибыль.

Персонализированные аргументы для повышенияконверсии. Оповещения в реальном времени от Oracle DataFox об изменениях на рынке помогут увеличить коэффициенты конверсий для электронных писем и телефонных звонков благодаря более персонализированным и контекстуальным аргументам.

Новые возможности отраслевых решений. Новые решения на основе ИИ помогут клиентам в телекоммуникационной отрасли, медиа, финансовых организациях и государственном секторе предложить инновационные подходы и добиться предсказуемых и измеримых бизнес-результатов.

Телекоммуникации и медиа. Новый корпоративный каталог продуктов Enterprise Product Catalog повышает гибкость и позволяет оперативно вывести новые продукты и предложения на рынок за счет их быстрого определения и публикации одновременно в каталогах продаж, закупок, выполнения заказов и выставления счетов.

Финансовые услуги. Новые рекомендации искусственного интеллекта помогут банкам повысить востребованность новых предложений и удовлетворенность клиентов, а единый дизайн пользовательской среды для приложений маркетинга, продаж и обслуживания клиентов поможет поднять на новый уровень производительность за счет упрощения сложных процессов.

Государственный сектор. Новые функции чат-бота помогут городским администрациям учитывать потребности граждан, упростить процедуры принятия сообщений и жалоб от жителей, выезды служащих на места, выплаты и т. д.