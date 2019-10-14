«Хайтэк» обеспечила электроснабжение ЦОДа DTL с иммерсионным охлаждением

«Хайтэк» завершила проект по разработке и вводу в эксплуатацию системы электроснабжения инновационного дата-центра с иммерсионным охлаждением для компании DIGITAL TECHNOLOGY & LAB.

Система электроснабжения для ЦОД – это фундамент всех энергозависимых инженерных систем, в том числе систем кондиционирования, вентиляции, вычислительных систем и других. В случае строительства инновационного ЦОД с иммерсионным охлаждением, то есть вычислительного центра, где снижение температуры достигается не с помощью традиционных методов охлаждения (чиллеры, CRAC, холодные и горячие коридоры и т.д.), а путем погружения серверного оборудования в диэлектрическую теплопроводную жидкость, разработке системы электроснабжения необходимо уделить особое внимание.

Целью проекта было обеспечение непрерывной и эффективной работы инфраструктуры ЦОД, состоящего из 4 иммерсионных стоек с серверным оборудованием общей электрической мощностью до 320 кВт. В ходе реализации проекта специалисты «Хайтэк» провели полный расчет системы электроснабжения, необходимой для дата-центра, в соответствии с требованиями компании DTL, разработали проект электроснабжения, а также провели технические работы по инсталляции и последующему введению в эксплуатацию одной из наиболее сложных и ресурсоемких систем ЦОД.

В состав системы электроснабжения дата-центра компании DTL входят источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями производителя Powercom, щитовое оборудование, в частности вводно-распределительное устройство, щиты распределения электропитания и АВP, а также ДГУ, что в совокупности позволяет обеспечить необходимый уровень надежности. Специалистами «Хайтэк» был выполнен полный комплекс монтажных и пусконаладочных работ ИБП в соответствии со всеми правилами и рекомендациями поставщика.

Ключевой особенностью реализованного проекта является сложность сопряжения установленных ИБП и автономного генератора (ДГУ). Малейшая ошибка в инженерных расчетах не позволила бы эксплуатировать ИБП в связке с ДГУ, что в свою очередь, могло привести к отсутствию резервного питания в дата-центре в случае потери основной линии электропитания.

От организации климат-контроля в дата-центре напрямую зависит скорость и безопасность работы серверов. В отличие от традиционных систем охлаждения, имеющих сходные технические параметры и аналогичную реализацию инженерных проектов, решение по иммерсионному охлаждению – это новый этап развития систем охлаждения и перспективное направление в области проектирования и построения ЦОД.

Завершение работ по созданию и вводу в эксплуатацию уникальной системы электроснабжения иммерсионного дата-центра, расположенного на территории Москвы, позволило «Хайтэк» расширить экспертизу в области создания инженерной инфраструктуры.