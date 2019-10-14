Дни Oracle в Москве 30-31 октября объединят Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit

Корпорация Oracle объявляет о проведении Дней Oracle в Москве 30-31 октября 2019 года. Это важнейшее событие для ИТ-рынка России. Дни Oracle объединят на одной площадке крупнейшую конференцию по облачным технологиям и инновационным решениям Oracle Modern Cloud Day 30 октября и деловой форум по стратегиям управления и бизнес-сервисам Oracle Modern Business Summit 31 октября. Впервые в России мероприятие Oracle пройдет в формате регионального двухдневного Oracle OpenWorld и представит пути развития технологий, решений и облачных сервисов Oracle по всему интегрированному портфолио.

Дело – инновациям, слово – клиентам, рутину – автономной базе данных. Таков лейтмотив Дней Oracle в Москве. С визионерским пленарным докладом выступит Эндрю Сазерленд, старший вице-президент по технологиям и системам Oracle в регионе EMEA и APAC, стратегию и новые программы в России представит Олег Жуков, Вице-президент Oracle в России и СНГ.

«В цифровую эпоху, которую вот-вот сменит автономная, невозможно провести грань, где заканчиваются технологии и начинается бизнес, настолько тесно они интегрированы. В 2019 году будет создано больше данных, чем за всю предшествующую историю, и необходим новый, более эффективный подход к работе с данными, если компании действительно хотят извлечь из них выгоду, – отметил Олег Жуков, Вице-президент Oracle в России и СНГ. – Мы объединяем в рамках Дней Oracle в Москве наши крупнейшие мероприятия Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit и благодарим тысячи заказчиков и миллионы пользователей за выбор и яркие, масштабные и комплексные проекты цифровизации. Приходите к нам, мы уверены, что Дни Oracle станут стимулом для новых цифровых побед и достижений».

В фокусе Oracle Modern Cloud Day 30 октября – инновации, которые компании могут использовать уже сегодня, чтобы добиться успеха в экономике данных. Гости подробнее узнают о «первом в мире по-настоящему автономном облаке», автономной операционной системе, новых возможностях Exadata Cloud at Customer, смогут подключиться к бесплатным сервисам автономной базы данных Always Free. В программе – новости с крупнейшей конференции Oracle OpenWorld 2019 в Сан-Франциско, передовые новинки в области искусственного интеллекта, аналитики, машинного обучения, блокчейна, интернета вещей, роботизации, облачных технологий.

Но никто лучше заказчиков не расскажет о реальных возможностях технологий Oracle – своими кейсами поделятся руководители и эксперты крупных российских компаний телекома, ритейла, промышленности и банков. Специалисты смогут принять участие 4 практикумах по технологиям Oracle Autonomous Database, Analytics, Visual Builder, микросервисам на Java и посетить интерактивную зону «Умный Город» в Innovation Lounge.

На Oracle Modern Business Summit 31 октября будут широко представлены кейсы от заказчиков, которые сделали шаг навстречу цифровой трансформации и усовершенствовали традиционные процессы. На конференции запланированы 3 специализированные сессии по управлению финансами и предприятием (ERP и EPM), маркетингом и клиентским сервисом (CX) и человеческим капиталом (HCM), где участники смогут узнать о новых тенденциях управления операционными моделями бизнеса, инновационных решениях с использованием цифровых и облачных сервисов и по-новому взглянуть на перспективы развития бизнеса. В рамках CX-секции пройдет роуд-шоу по Oracle Siebel CRM и практикум по новым решения для управления клиентским опытом и лояльностью.

Гости смогут обсудить актуальные вопросы с российскими и международными экспертами, консультантами и практиками в ходе свободных дискуссий. Своими кейсами поделятся руководители бизнес-подразделений крупных российских и зарубежных компаний, среди которых – АШАН Ритейл Россия, Банк ВТБ, Budimex (Польша), Московская биржа, Schneider Electric, ФосАгро, «Газпром нефть» и другие клиенты Oracle.

На Oracle Modern Cloud Day приглашаются CIO, CTO, главы подразделений по управлению данными, ИТ- и функциональные руководители, отвечающие за цифровизацию, бизнес-аналитики, data scientists, ИТ-архитекторы, ИТ-специалисты, разработчики.

Аудитория Oracle Modern Business Summit – генеральные, финансовые, операционные, коммерческие директора, руководители департаментов маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, закупок, логистики, директора по персоналу, производству, главные технологи, функциональные и ИТ-специалисты.

Почти каждый сотрудник крупного предприятия сегодня вовлечен в инновации и работает с ИТ. Уникальный формат Дней Oracle в Москве позволит всем, кто отвечает за внедрение технологий для бизнеса и использует их в своей работе, получить максимум от программы крупнейшего события Oracle в России.

30 октября: регистрация на Oracle Modern Cloud Day; 31 октября: регистрация на Oracle Modern Business Summit.

Заявки на аккредитацию СМИ просьба направлять на pr-team_ru@oracle.com.