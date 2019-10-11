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«Ростелеком» и НСПК будут вместе развивать Единую биометрическую систему

Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

«Ростелеком» и «Национальная система платежных карт» (НСПК) заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в области использования биометрических технологий в платежных услугах России. Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и председатель правления, генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

Документ направлен на поддержку проектов по развитию отечественных технологий в области биометрии. «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платежных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков. Компании обеспечат высокий уровень безопасности совместных разработок и обрабатываемой информации, результаты которой в дальнейшем будут применяться в Единой биометрической системе.

«Вчера мы провели первый биометрический платеж: купили чашку кофе с помощью Системы быстрых платежей и карты “Мир”. Для оплаты не понадобился ни смартфон, ни банковская карта, ни QR-код, — только лицо покупателя. Это самый современный, безопасный и к тому же универсальный сервис, который банки могут предложить своим клиентам. Рассчитываем, что уже в течение года биометрический эквайринг сможет выйти на широкий рынок», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы внимательно смотрим на самые современные платежные тренды и очень аккуратно подходим к таким чувствительным областям, как биометрия. Нам важно совместно с “Ростелекомом” изучить все варианты возможных биометрических алгоритмов аутентификации, их надежность и применимость в платежной индустрии», — сказал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

Напомним, для того, чтобы иметь возможность оплачивать товары по биометрии лица, необходимо сдать образец голоса и изображение лица, а также привязать банковский счет гражданина к Единой биометрической системе. Сделать это можно в мобильном приложении «Биометрия» от «Ростелекома» или в приложении банка, который поддерживает функцию оплаты с технологией распознавания лица. Сразу после этого можно будет воспользоваться функцией биометрического платежа.

«Ростелеком» запустил Единую биометрическую систему, созданную по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в июне 2018 г. назад. За это время полностью отлажена процедура регистрации биометрии в более 11 тыс. отделений 175 банков по всей России.



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