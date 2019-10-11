Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure

Корпорация Oracle объявила о планах найма около 2 тыс. сотрудников по всему миру для расширения бизнеса облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure. По мере того, как компания внедряет новые,продукты и открывает по всему миру новые регионы с дата-центрами Oracle Cloud, появляются все новые задачи, включающие разработку программного обеспечения, обслуживание облачных ресурсов и поддержку базы клиентов по облачной инфраструктуре Oracle.

«Облачный рынок пока еще в процессе становления. Сегодня проникновение облаков не превышает 20%, и предприятия только начинают переносить в облако критически важные рабочие нагрузки, – сказал Дон Джонсон, исполнительный вице-президент Oracle по направлению Oracle Cloud Infrastructure. – Наши агрессивные планы найма сотрудников и развития бизнеса отвечают потребностям клиентов, которые продолжают переходить в облако, поскольку мы предоставляем надежность, производительность и высокий уровень безопасности облачной среды».

Портфолио Oracle Cloud Infrastructure значительно расширилось. Продуктовые инновации включают новые автоматические сервисы облачной безопасности, выпуск автономной операционной системы Autonomous Linux и развертывание множества новых облачных сервисов для работы с данными. Облачная инфраструктура Oracle Gen 2 Cloud создана для работы с комплексом корпоративных облачных приложений Oracle и использует машинное обучение для предоставления новой категории продуктов – автономных сервисов Oracle Autonomous Database и Oracle Autonomous Linux.

За последний год корпорация Oracle открыла 12 новых регионов с дата-центрами облака второго поколения Gen 2 Cloud и в настоящее время имеет 16 таких регионов по всему миру, что является самым быстрым расширением среди всех крупных облачных поставщиков. Продолжая стремительную экспансию регионального присутствия для поддержки облака второго поколения Oracle Gen 2 Cloud, Oracle планирует к концу 2020 г. добавить еще 20 регионов, увеличив глобальный охват до 36 регионов. В одиннадцати странах или юрисдикциях будет по два дата-центра и региона. Это облегчит реализацию корпоративных распределенных стратегий аварийного восстановления (Disaster Recovery, DR) для тех клиентов, которые хотят хранить свои данные в конкретной стране или в пределах одного региона.

Наряду с привлечением талантливых сотрудников Oracle планирует дополнительные инвестиции в расширение своих офисов для поддержки растущего кадрового состава Oracle Cloud Infrastructure.