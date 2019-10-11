«Билайн» и «Квант» запускают проект по размещению цифровой рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятерочка»

«Билайн» и «Квант» (совместное предприятие медиахолдинга «Газпром-медиа» и оператора публичных Wi-Fi-сетей «Максимателеком») сообщили о начале реализации пилотного проекта по размещению цифровой indoor-рекламы на ТВ-панелях в 80 московских магазинах торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group).

В рамках проекта «Билайн» и «Квант» разработали платформу управления рекламными кампаниями – решение, которое позволит управлять таргетированным рекламным контентом. «Билайн» и «Квант» являются стратегическими партнерами по работе с данными и аналитикой. По оценкам участников данного проекта, этот продукт будет востребован на рынке цифровой рекламы, поскольку сможет гарантировать качественные контакты с целевой аудиторией и прозрачную аналитику.

«Квант» обеспечит цифровую монетизацию проекта, продажами наружных форматов займется партнер HD Outdoor.

В ближайшее время в супермаркетах будут установлены экраны и специальные Wi-Fi-сенсоры компаний «Квант» и «Билайн», которые посчитают аудиторию рекламы на экранах и сформируют аудиторные сегменты. Таким образом, компании помогут рекламодателю более точно рассчитать охват кампании (OTS). Кроме того, на основе этих данных можно будет проанализировать показатель Sales Lift.

Напомним, что ранее компании «Максимателеком» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровой рекламы и монетизации публичного Wi-Fi.

Артем Мусинов, директор по рекламному бизнесу и инновациям «Вымпелкома», сказал: «Сегодня очень важно достучаться до сердца клиента и предложить ему именно то, что он хочет. В рамках совместного проекта мы разработали и внедрили интеллектуальную платформу на базе "Билайн AI", которая позволяет запускать таргетированные рекламные кампании в крупнейшей продуктовой сети "Пятерочка". Вместе с партнерами из "Кванта" мы выступаем за внедрение технологических решений для оптимизации и повышения эффективности всех рекламных кампаний — как онлайн, так и офлайн. Успешное проведение нашего проекта поможет клиентам планировать Indoor-кампании c метриками, аналогичными онлайн-кампаниям, и высоким аудиторным охватом. Прозрачность этого решения позволит проследить путь клиента от контакта с рекламой непосредственно до покупки».

Артем Пуликов, генеральный директор «Квант», сказал: «Сегодня мы выводим на рынок настоящий "умный Indoor". Аналитика "Кванта" и "Билайн" позволит рассчитывать OTS, достраивать охват и частоту в digital на основе аудиторных сегментов, собранных сенсорами MT_BOX, и отслеживать конверсию в покупку. Все это значительно повысит прозрачность Indoor-рынка для рекламодателей».

Дарья Чуйкова, генеральный директор HD Outdoor, сказала: «Один из главных запросов рекламодателей к рынку Indoor-рекламы сегодня — рост эффективности размещения и измерение этой эффективности. Решить такую задачу невозможно без таргетирования и аналитики данных. Совместный продукт "Билайн", "Кванта" и HD Outdoor обеспечивает полную прозрачность данных, что позволит качественно работать как с клиентом, так и с покупателем, понимая его потребности».