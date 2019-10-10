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«Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью «Синтегро ОСБУ»

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«Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью системы «Синтегро ОСБУ». Проект по внедрению решения стартовал в ноябре 2017 г. Тогда «Уралсиб жизнь» уже вела бухгалтерский учет по отраслевым стандартам в специализированной системе. Однако принцип работы системы подразумевал оперативный переход на ЕПС для соответствия требованиям ЦБ России: учет велся методом трансляции проводок по РСБУ на ОСБУ. Эти условия не позволяли настроить в дальнейшем автозаполнение отчетности в формате XBRL, а также автоматизировать казначейские и бюджетные процессы.

«Уралсиб жизнь» выбрала для внедрения собственную разработку «Синтегро консалтинг» – «Синтегро ОСБУ».

«Программа "Синтегро ОСБУ" отвечает всем нашим требованиям: позволяет вести учет по ОСБУ, имеет хорошую функциональность для работы с финансовыми инструментами, налоговым учетом, быстро интегрируется с другими учетными системами», – сказал заместитель генерального директора по финансам «Уралсиб жизни» Олег Воробьев.

В рамках проекта специалисты «Синтегро консалтинг» интегрировали «Синтегро ОСБУ» с другими учетными системами страховой компании, в том числе зарплатной (на платформе «1С»). Планируется интеграция с системой страхового учета (разработчик – Diasoft). При этом блок страхового учета был доработан по требованиям «Уралсиб жизни». Тестирование и ввод блоков учетной системы в эксплуатацию проводились поэтапно, что позволило не приостанавливать работу сотрудников страховой компании и обеспечить комфортный процесс обучения работе в новой системе.

«В результате проекта мы получили основу для дальнейшей автоматизации. В компании уже завершено внедрение подсистемы "Централизованное казначейство" и заканчиваются работы по автоматизации формирования отчетности в формате XBRL, идет работа над автоматизацией бюджетирования. Эти проекты также ведут специалисты "Синтегро консалтинг" – мы довольны сотрудничеством с ними», – сказал Олег Воробьев.

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