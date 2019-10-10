HP помогает СМБ развивать индустрию фотопечати в России

HP Inc. объявила об успешном сотрудничестве с представителями малого и среднего бизнеса. На рынке фотопечати мощный альянс представляют три партнера разного уровня – международное подразделение цифровых печатных машин HP Indigo, лидер регионального рынка фотопечати NetPrint и перспективный проект Mynamebook, который создает персонализированные детские книги.

«HP всегда стремится обеспечить своих пользователей передовым оборудованием, – отметил Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. – Мы производим не только ПК и принтеры для индивидуальных потребителей и корпоративного сегмента, но и предоставляем B2B заказчикам специализированное оборудование для качественной широкоформатной печати, помогая добиваться высоких результатов в их бизнесе».

Во всем мире цифровая фотопечать – это индустрия с миллионными оборотами. Несмотря на повсеместный переход контента в цифровой формат, по данным компании NetPrint, объём российского рынка фотопечати на сегодняшний день составляет до 4-4,7 млрд рублей. В 2018 году россияне потратили более 2 млрд рублей на печать фотографий, а в целом выручка рынка фотопечати превысила 4 млрд рублей. При текущих органических темпах роста совокупный объём рынка в 10 млрд руб. может быть достигнут уже через 5 лет. Эти тенденции вызваны в том числе и низким уровнем доверия пользователей к цифровым носителям. Потребители предпочитают хранить важные моменты в фотоальбомах или на почетном месте рядом с семейными реликвиями и рисунками детей. Печать – это ключ к эмоциям, способ заново пережить события на фотографиях, собранных в облачных архивах.

По состоянию на начало 2019 года лидером на российском рынке фотопечати является компания NetPrint, которая оказывает полный спектр услуг в области профессиональной фотопечати, предоставляя своим клиентам широкую линейку продуктов: фотографии, фотокниги, календари, сувениры и интерьерную печать. С момента выхода компании на рынок оперативной цифровой печати в 2004 году наблюдается постоянный рост спроса на услуги цифровой печати.

Ключевым драйвером роста стали кастомизированные продукты индустрии печати, которые создаются по индивидуальным заказам. Сегодня персонализация производства – это тренд, который поддерживается активным спросом потребителей: больше 50% покупателей заинтересованы в приобретении персонализированных продуктов, 70% – готовы заплатить больше стандартной цены за выполнение их индивидуального заказа.

Партнером NetPrint в этом перспективном направлении выступает проект Mynamebook, который позволяет самостоятельно в несколько кликов создать детскую персонализированную книгу. Клиенты получают продукт, созданный специально для них: именную книгу о невероятных приключениях своего ребенка, книгу о семье по мотивам сказки «Репка», персонализированную книгу головоломок про героев и волшебниц или книгу про профессии с множеством героев. Все книги получаются уникальными, а контент меняется в зависимости от имени малыша или членов его семьи.

С каждым годом компания Mynamebook развивается, обрабатывая на сегодняшний день уже до 12 тысяч заказов в месяц на персонализированные книги. NetPrint помогает бизнесу эффективно справляться с растущими клиентскими запросами. «Сложная верстка и многочисленные яркие иллюстрации книг Mynamebook требуют исключительного качества печати, поэтому для нас принципиальным фактором был выбор партнера, чья типография оснащена лучшим оборудованием на рынке», – отметил Александр Арестов, собственник сервиса по заказу персональных детских книг Mynamebook.ru. NetPrint соответствует этим требованиям благодаря использованию цифровых печатных машин HP Indigo, которые позволяют компании лидировать на рынке цифровой офсетной печати и производить книги, разработанные Mynamebook, по запросу в единичном экземпляре для каждого заказчика.

Выбор цифровой технологии HP Indigo позволил компании избежать рисков, связанных с традиционным способом фотопечати, сделать каждый отпечаток уникальным и при этом сохранить скорость и качество офсетной печатной машины. «Традиционный способ с использованием галогенида серебра предназначен для печати больших тиражей продукции и является дорогостоящим, причем цены зависят от колебаний цен на рынке и у поставщиков. – отметил Илья Новичков, исполнительный директор компании NetPrint. – Возможности HP Indigo печатать качественную продукцию на мелованной бумаге позволяют компании NetPrint оптимизировать производство и более эффективно управлять расходами, поддерживая высокие стандарты качества».

Сегодня потребители не ограничиваются цифровыми носителями и продолжают пользоваться услугами печати, отдавая предпочтение кастомизированным товарам. Ожидается, что объем рынка персонализированных продуктов к 2021 году составит 150 млрд долларов США, увеличившись на 55% по сравнению с 2016 годом. Совмещая лучшие технологии из мира печати и преимущества цифрового формата, производители реализуют яркие партнерские проекты и предоставляют клиентам персонализированные продукты высокого качества.