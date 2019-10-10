Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ

Hitachi Vantara, представила платформу Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии 5000 и новую программную систему управления Hitachi Ops Center.

По данным разработчика, эти решения, наряду с усовершенствованной операционной системой Hitachi Storage Virtualization Operating System, обладают самым высоким в мире быстродействием. Совместное использование решений ускоряет обработку рабочих нагрузок в центре обработки данных (ЦОД), а также позволяет получить информационные системы с инновационной архитектурой, которая является идеальной основой для модернизации ЦОД, облачных сред и сред на базе DataOps.

«Платформа Hitachi Virtual Storage Platform серии 5000 – это надежная основа, благодаря которой наши заказчики смогут получить цифровое преимущество перед конкурентами и улучшить результаты бизнеса, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Новые решения Hitachi Vantara создают основу для современных инновационных корпоративных инфраструктур, необходимых заказчикам для решения задач, стоящих перед ЦОД».

Платформа Hitachi Virtual Storage Platform серии 5000 представляет собой новейший массив флэш-накопителей корпоративного класса, оптимизированный для использования всех преимуществ архитектуры SAS, модулей памяти NVMe и памяти класса Storage Class Memory (SCM). Массив флэш-накопителей на базе энергонезависимой памяти, использующий новую технологию Hitachi Accelerated Fabric, обладает быстродействием до 21 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Еще одно преимущество – значительное сокращение времени отклика, которое теперь составляет 70 микросекунд. Благодаря использованию Hitachi Dedupe Optimizer платформа оптимизирует процесс устранения дублирования, что позволяет сбалансировать inline и post-process дедупликацию, а также максимально сократить объемы данных при минимальном влиянии на производительность. Все это дает возможность быстрее извлекать ценные аналитические данные и получать необходимые результаты. Помимо этого, архитектура ввода-вывода с автоматической защитой и четырехкратным резервированием матрицы обеспечивают ведущие в отрасли показатели доступности данных – 99,999999%.

Внедрение VSP 5000 станет важным усовершенствованием для организаций, стремящихся модернизировать центры обработки данных в соответствии с требованиями уровня обслуживания для широкого ряда рабочих нагрузок и моделями развертывания, охватывающими все элементы инфраструктуры от границы до центра информационной среды и мультиоблачной системы, считают в Hitachi Vantara.

Новое решение Hitachi Ops Center задействует в управлении инфраструктурой и эксплуатации технологии искусственного интеллекта (ИИ), что позволяет усовершенствовать процессы принятия решений и модернизировать выделение ресурсов, обеспечив максимальную доходность инвестиций. Ops Center способен ускорить создание автономных ЦОД, помогая заказчикам автоматизировать до 70% задач и быстрее получать более точные аналитические данные для диагностики состояния систем и поддержки выполнения операций с данными на самом высоком уровне.

Заказчики могут сразу же получить новые выгоды от существующей инфраструктуры хранения, используя модель VSP 5000 для виртуализации имеющихся систем; это позволяет на 20% сократить совокупную стоимость владения. Виртуализация с помощью VSP серии 5000 обеспечивает доступность всех сервисов данных для более старых систем.

Пакет VSP Cloud Connect Pack позволяет добавить к инфраструктуре шлюз файлового хранилища HNAS 4000 для перемещения данных в общедоступное облако и высвобождения дополнительной емкости ЦОД. Данные, перемещаемые в общедоступное облако, дополняются метаданными, что обеспечивает возможность их индексирования и поиска.

Возможности VSP серии 5000 расширяет операционная система Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS), оптимизированная для использования горизонтально масштабируемых архитектур, высокопроизводительной энергонезависимой памяти и носителей нового поколения, таких как SCM. Она включает средства аналитики на базе ИИ и способна адаптироваться к изменению условий функционирования, что обеспечивает оптимизацию обслуживания любых рабочих нагрузок, сокращение затрат на хранение данных и возможность прогнозирования неполадок, которые могут привести к сбоям в работе.

Платформа VSP серии 5000 – СХД, обеспечивающая возможность гибкого сочетания флэш-носителей NVMe и SAS в массиве одной системы с целью оптимизации затрат и производительности для всех типов рабочих нагрузок. Механизм интеллектуального перемещения данных по уровням хранения использует технологии ИИ и машинного обучения для динамического перемещения данных вверх или вниз на оптимальный уровень, ускоряя работу приложений.

Платформа VSP серии 5000 спроектирована таким образом, что позволяет заказчикам начать с небольших проектов и при необходимости расширить их до крупномасштабных систем, обеспечивая при этом ожидаемые уровни обслуживания. Она предназначена для ускорения обработки и консолидации нескольких рабочих нагрузок любого типа – традиционных транзакционных систем, современных приложений на базе контейнеров, средств аналитики и даже мейнфреймов. Платформа обеспечивает как никогда высокий уровень консолидации для экономии затрат и сокращения площадей, занимаемых оборудованием ЦОД.

Легко модернизируемая архитектура платформы разработана с учетом требований будущего и обеспечивает переход от устоявшихся технологий хранения данных к новейшим разработкам, таким как SCM и NVMe over Fabrics (NVMe-oF), без масштабной реорганизации инфраструктур или дополнительных инвестиций в оборудование.

Преимущества Hitachi VSP серии 5000, Hitachi Ops Center и SVOS: на модель начального ценового уровня Hitachi VSP 5100 загружено дополнительное ПО, которое включает средства полноценного управления СХД, мощные средства анализа состояния системы и встроенные механизмы управления копированием данных; для всех моделей VSP, в том числе новых платформ VSP серии 5000, гарантируется стопроцентная доступность данных; для заказчиков, которым необходимы непрерывно функционирующие инфраструктуры, способные продолжать работу в случае выхода из строя региональных систем, на VSP серии 5000 предусмотрена технология Hitachi Global-Active Device (GAD), обеспечивающая синхронизацию кластеров приложений между площадками, удаленными на расстояние до 500 километров; простые в использовании шаблоны Hitachi Ops Center Administrator способны упростить управление и оптимизировать рабочие процессы ИТ; Hitachi Ops Center позволяет ускорить автоматизацию управления, повысить операционную эффективность ИТ и высвободить персонал для осуществления инновационных проектов.

«Платформы хранения, оптимизированные для использования технологии NVMe, предлагают заказчикам широкие возможности для экономичной консолидации разнородных корпоративных нагрузок в несколько более крупных систем, – сказал Эрик Бюргенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям группы инфраструктурных систем, платформ и технологий компании IDC. – Для руководителей в сфере ИТ, рассматривающих возможность подобной консолидации, первостепенное значение имеют вопросы производительности, доступности и масштабируемости. Благодаря своим новым массивам хранения Hitachi VSP серии 5000 Hitachi помогает соблюсти все необходимые параметры, предлагая системы с высочайшими в отрасли показателями пропускной способности, обеспечивающие задержки ниже 100 микросекунд в сочетании с подтвержденной стопроцентной гарантией доступности данных».