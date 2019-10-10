Directum подтвердил совместимость с ОС РОСА

НТЦ ИТ РОСА и Directum провели испытания и подтвердили совместимость системы Directum с операционными системами: ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD) и ROSA Enterprise Linux Server (RELS) для коммерческих организаций; «РОСА кобальт» для государственных структур в клиентском и серверном вариантах.

Семейство ОС РОСА рекомендуется для использования предприятиям, работающим с конфиденциальной информацией, в том числе персональными данными. Сертификат совместимости гарантирует пользователям возможности стабильной работы в системах с развитыми механизмами защиты информации.

Пользователи ОС РОСА теперь могут воспользоваться современной системой документооборота с поддержкой стандартов российского делопроизводства, имеющей сертификаты ФСБ и ФСТЭК, что важно для пользователей госсектора и корпоративного сегмента. Для пользователей ОС РОСА таким образом упрощается работа с документооборотом в компании за счет удобного исполнения шаблонных операций (распределение входящего потока документов, их регистрации и заполнения карточек), повышается надежность работы сотрудников при хранении документов удаленно, увеличивается скорость обмена юридически значимых документов с электронной подписью с контрагентами, сокращаются сроки подписания документов. Также работа пользователей ОС РОСА при работе с документами становится удобнее и более быстрой, качественно, за счет доступа к интеллектуальным сервисам проверок регистрационных карточек, автоматической извлечения информации из документов, определении исполнителя по документу на основе машинного обучения и умного поиска на естественном языке.