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D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP

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D-Link представила новые KVM-over-IP переключатели DKVM-IP16 и DKVM-IP16LCD для удаленного управления серверным оборудованием. Устройства предназначены для установки в помещениях с повышенными требованиями к использованию стоечного пространства и рекомендуются для применения в системах администрирования дата-центров и серверных в крупных корпорациях, государственных и коммерческих организациях, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования и здравоохранения.

Переключатель DKVM-IP16LCD выполнен в металлическом корпусе высотой 1U с рельсами для монтажа в стандартную серверную стойку и оснащен выдвижным 19-дюймовым ЖК-монитором с разрешением 1280x1024, клавиатурой и тачпадом. Поддерживается подключение дополнительной внешней KVM-консоли: VGA-монитора, USB-клавиатуры и мыши. Устройство также оснащено 16 портами VGA для подключения серверов, портом 10/100Base-TX, 2 портами USB для совместного использования съемных накопителей и консольным портом RS-232. Переключение между серверами осуществляется через Web-интерфейс или с помощью кнопок на встроенной клавиатуре, горячих клавиш и OSD-меню. Для удаленного управления используется Java или VNC-клиент.

Переключатель DKVM-IP16 выполнен в стандартном металлическом корпусе высотой 1U с возможностью установки в 19-дюймовую стойку и оснащен 16 портами VGA для подключения серверов или рабочих станций, портом 10/100Base-TX, портами VGA и USB для подключения локальной KVM-консоли, 2 дополнительными портами USB для внешних USB-накопителей и консольным портом RS-232. Переключаться между ПК и серверами можно удаленно через Web-интерфейс или локально с помощью кнопок на передней панели, горячих клавиш и OSD-меню. Для управления используется Java или VNC-клиент.

Для подключения серверов и рабочих станций в комплект поставки новых DKVM-IP16 и DKVM-IP16LCD входят 4 кабеля длиной 1,8 м. Дополнительно поддерживаются следующие модели KVM-кабелей с разъемами VGA и USB: DKVM-CU/B (1,8 м); DKVM-CU3/B (3 м); DKVM-CU5/B (5 м).

Помимо DKVM-IP16 и DKVM-IP16LCD, в линейке IP KVM-оборудования D-Link также представлены: 8-портовый переключатель DKVM-IP8 с портами VGA и USB; 1-портовый переключатель DKVM-IP1 с портами VGA, USB и PS/2.

Новые переключатели доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей на DKVM-IP16LCD и DKVM-IP16 составляет $2143 и $1571 соответственно.

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