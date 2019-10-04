Oracle купила облачное решение по управлению лояльностью клиентов Crowdtwist

Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении Crowdtwist — лидирующего облачного решения для управления лояльностью клиентов. Оно позволит компаниям персонализировать клиентский опыт. Решение предлагает более 100 готовых моделей взаимодействия, с помощью которых маркетологи смогут составить наиболее полный портрет клиента и ускорить окупаемость инвестиций. По завершении сделки команда Crowdtwist станет частью команды Oracle Customer Experience (CX) Cloud.

В современной омниканальной среде удержание клиентов является одним из важнейших приоритетов для любой компании, а поддержание лояльности — общим знаменателем всех маркетинговых инициатив. Однако многие продукты для повышения лояльности клиентов предлагают статичные одноканальные программы, работающие по принципу «плати и получи». Такие программы перегружены сервисами и настройками, поэтому их внедрение и использование обходится довольно дорого. Облачное решение от Crowdtwist предлагает адаптирумые программы, настраиваемые в соответствие с потребностями клиентов и позволяющие предлагать скидки, баллы и вознаграждения.

Вместе Oracle и Crowdtwist помогут организациям любого размера персонализировать обслуживание, распространить программы лояльности и вознаграждения на наиболее выгодные потребительские сегменты. Клиенты объединенного решения получат несколько преимуществ: тесное сопряжение программ лояльности с оркестрацией клиентов и брендов B2C благодаря интеграции с Oracle Responsys; лучшее понимание клиентов и ценности данных программ лояльности благодаря планируемой интеграции с Oracle CX Unity; использование данных о лояльности и удержании клиентов для оптимизации маркетинговых кампаний B2B благодаря расширенным интеграциям с Oracle Eloqua; полная детальная картина поведения клиентов на уровне транзакций и магазинов благодаря расширению интеграции с лидирующими отраслевыми решениями Oracle для ритейла, гостиничного бизнеса и индустрии продуктов питания и напитков.

«Корпорацию Oracle отличает уникальный подход к платформе данных о клиентах: в каждой точке контакта можно получить полезную, практическую информацию, — сказал Роб Таркофф, исполнительный вице-президент Oracle. — Ведущая платформа управления лояльностью от Crowdtwist обогатит Oracle CX новыми возможностями. Объединенное решение позволит нашим заказчикам выстраивать более значимые отношения с клиентами».

«Соглашение с Oracle свидетельствует о высочайшем классе технологии Crowdtwist и служит признанием труда наших сотрудников и опыта наших клиентов, — отметил Скотт Мэтьюс, CEO Crowdtwist. — Лучшего партнера, чем Oracle, нам было не найти».