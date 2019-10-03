Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации

Интеграция Инфраструктура

Midea выбрала Orange Business Services в качестве поставщика услуг для модернизации своей глобальной коммуникационной инфраструктуры с использованием публичных облаков в Азии, Европе, Северной Америке и Южной Америке.

Трансформация инфраструктуры расширит возможности взаимодействия подразделений Midea по всему миру, повысит экономическую эффективность и улучшит прозрачность работы компании. В рамках преобразований будет проведена консолидация глобальной инфраструктуры Midea со сквозной IT-оркестровкой и организацией подключений для приложений публичных облаков и IoT-устройств. Это обеспечит более продуктивную эксплуатацию цифровых ресурсов компании и позволит Midea оптимизировать услуги, предлагаемые клиентам.

Решение на базе защищенного публичного облака будет реализовано с помощью Orange Flexible Engine — открытой, масштабируемой, безопасной и надежной инфраструктуры для размещения традиционных и облачных приложений. Будут использоваться центры обработки данных в Атланте, Париже, Сан-Паулу и Сингапуре. Таким образом, Midea сможет централизованно и эффективно управлять своей глобальной инфраструктурой, гибкость и масштабируемость которой обеспечат прекрасную поддержку будущему росту международного бизнеса компании. Это, в свою очередь, позволит улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать работу сотрудников.

«Сотрудничество с Midea стало возможным благодаря консультационным услугам, совместной работе над инновациями, возможностям интеграции операторского класса и комплексным решениям, предлагаемым Orange Business Services, — сказал Джек Чжан, генеральный директор Orange Business Services в Китае. — Мы очень рады, что компания выбрала нас в качестве своего партнера по цифровой трансформации».

Другие материалы рубрики

Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября

Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда

Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать

Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы

Техника

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии