«Инфосистемы джет» защитили Грозненскую ТЭС от киберугроз

Специалисты компании «Инфосистемы джет» внедрили эшелонированную систему обеспечения информационной безопасности в Грозненской ТЭС. Программно-аппаратный комплекс, состоящий из восьми подсистем ИБ, защищает инфраструктуру теплоэлектростанции от внутренних и внешних киберугроз.

Работы выполнялись в рамках масштабного проекта группы «Газпром» по строительству Грозненской ТЭС и были приурочены к введению в эксплуатацию второго энергоблока электростанции. Открытие объекта состоялось 28 июня 2019 г.

«Новая электростанция имеет стратегически важное значение для Чеченской республики, так как обеспечивает значительную часть потребности региона в электроэнергии и должна стать драйвером развития его экономики. Поэтому было крайне важно предусмотреть и нивелировать все риски до запуска объекта в эксплуатацию. Совместно со специалистами “Инфосистемы джет” нам удалось создать надежную систему защиты, обеспечивающую бесперебойную работу электростанции», — отметил Алексей Тихонов, начальник отдела информационной безопасности и информационных технологий компании «ГЭХ инжиниринг».

Работы по внедрению средств защиты в Грозненской ТЭС включали комплексное обследование площадки, адаптацию технической документации под актуальные требования регуляторов, закупку оборудования, собственно строительно-монтажные и пусконаладочные работы, которые были выполнены проектной командой интегратора совместно со специалистами компании «ГЭХ Инжиниринг» за 1,5 месяца.

Комплексная система обеспечения информационной безопасности объединила в себе подсистемы предотвращения утечек, антивирусной защиты, контроля целостности, резервного копирования, межсетевого экранирования и обнаружения вторжений, защиты каналов связи, мониторинга управления событиями ИБ, а также контроля доступа к сети. Решение охватило весь корпоративный сегмент электростанции и обеспечило защиту всей инфраструктуры ТЭС.

«Заказчик получил полностью готовый комплекс решений, закрывающий задачи защиты инфраструктуры электростанции “под ключ”. А мы в свою очередь существенно расширили накопленный опыт внедрения средств защиты на объектах электроэнергетики, что станет для нас отличным подспорьем при реализации подобных проектов в будущем», — сказал Виталий Сиянов, руководитель направления защиты АСУ ТП центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет».