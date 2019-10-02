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SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство

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SAP CIS и ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» объявили о старте партнерства. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, главная цель которого – содействие эффективному развитию цифрового сельского хозяйства в России. Подписантами выступили руководитель ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» Павел Пименов и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Леонтович.

Совместные усилия SAP CIS и ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» будут направлены на повышение уровня финансовой грамотности и знаний современных экономических моделей специалистами сельхозпредприятий, а также технической готовности российских агропромышленных компаний.

«Сотрудничество с SAP позволит изучить и использовать мировые практики цифровизации отрасли, а также получить дополнительные знания для повышения эффективности управления данными», - отметил Павел Пименов, руководитель ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России».

«Сельское хозяйство – одна из активно развивающихся отраслей российской экономики. Поэтому и технологические решения, над которыми мы планируем работать, будут соответствовать всем запросам растущего бизнеса. Партнерство SAP CIS и ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» станет одним из драйверов развития в России цифрового сельского хозяйства. SAP активно сотрудничает с агропромышленными компаниями в России и мире, и мы готовы делиться нашим опытом, экспертизой и лучшими отраслевыми практиками», - отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

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