«Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP»

«Портал-Юг» завершил проект комплексной автоматизации компании «Чеченские минеральные воды». Система «1С:ERP» помогла ускорить обработку входящих заказов.

В структуре компании «Чеченские минеральные воды» три филиала в Чеченской республике, которые производят продукцию круглосуточно, в несколько смен. Общая производственная и складская площадь составляет 14,5 тыс. кв. м. В сезон отдел продаж получает более 15 тыс. заказов в месяц. Продукция реализуется через разветвленную сеть торговых представителей и дистрибьюторов.

Ранее для управления работой подразделений применялись разрозненные информационные системы. Для планирования продаж, закупок и производства использовались электронные таблицы. Производственный учет практически не велся. Задания на производство оформлялись в виде задач в системе «1С:Документооборот», по факту их выполнения сотрудники производственного отдела прикрепляли к полученной задаче текстовый файл с описанием произведенной продукции и отправляли данные в бухгалтерию. В документах и расчетах возникали ошибки. Было сложно планировать и контролировать выпуск продукции.

Работа отдела качества не была автоматизирована. Ремонты, простои и мойки оборудования (при смене продукции на линии и плановые – раз в несколько дней) никак не регистрировались. Случалось, что карантинные сроки, необходимые для предотвращения порчи продукции, не выдерживались. Хранение на складах было организовано без разделения на зоны и ячейки, не учитывались сроки годности сырья и готовой продукции. Фактические остатки могли отличаться от учетных. Возникали проблемы с поиском товара на складе. Водители погрузчиков зачастую ошибались при отгрузках, что приводило к срывам сроков и объемов поставок.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы объединить работу всех подразделений, улучшить планирование производства, обеспечить своевременное выполнение работ по обслуживанию оборудования, оптимизировать загрузку и сократить простои производственных линий. Требовалось усилить контроль за качеством продукции, организовать точный учет на складе, ускорить сборку и отгрузку заказов. Кроме того, нужно было организовать оперативный контроль за затратами подразделений и рентабельностью предприятия, повысить эффективность финансового планирования, сократить сроки подготовки управленческой отчетности.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стала компания «Портал-Юг».

Проект был выполнен за девять месяцев, новая система развернута на 120 рабочих местах во всех отделах предприятия. По итогам проекта организовано оперативное планирование производства, усилен контроль за ремонтами и мойкой линий розлива, оптимизирована загрузка оборудования. Длительность простоев в производстве сокращена в два раза, объем выпуска на тех же мощностях увеличился на 15%. Реализовано адресное хранение товара на складе, пересортица сокращена практически до нуля, сборка заказов клиентов ускорилась вдвое. Качество и сроки годности сырья и продукции теперь строго контролируется на каждом этапе технологического процесса, количество брака сведено к минимуму.