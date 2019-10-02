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Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области

Интеграция Внедрения

Omnicomm и Калужский региональный экологический оператор подвели первые итоги запуска ИТ-платформы, которая позволяет контролировать в режиме реального времени качество уборки ТКО и сроки вывоза отходов в Калужской области. В результате внедрения системы региональный оператор на 78% сократил количество жалоб жителей Калужской области по поводу вывоза мусора.

ГП КРЭО является региональным оператором по обращению с ТКО на территории Калужской области. Это более 8 тыс. адресов накопления отходов, по которым расположены более 15 тыс. контейнеров. Ежедневно выезжает более 200 единиц специальной техники – собственный автопарк оператора и спецтехника подрядных организаций. Перед экологическим оператором встала задача создать эффективную систему управления ТКО с учетом интересов граждан.

В 2019 г. ГП КРЭО запустило ИТ-платформу, которая состоит из двух блоков: автоматизированной системы управления «Управление отходами» и единого телематического центра. Интегрированная платформа позволяет отслеживать весь процесс обращения с ТКО от контейнерной площадки до полигона.

Базовый уровень ИТ-платформы – телематический центр, который работает в формате «одного окна». Решение для экологического оператора разработала калужская компания «Омникомм системс», локальный интегратор Omnicomm. Была сформирована база из 8 тыс. геозон – контейнерных площадок. В результате региональный оператор режиме реального времени в системе Omnicomm Online контролирует маршруты передвижения более 200 единиц специальной техники, даты и время вывоза ТКО. Все данные поступают в АСУ «Управление отходами», в результате КРЭО автоматически планирует и оптимизирует маршруты собственного автопарка и спецтехники подрядных организаций, контролирует качество и сроки уборки контейнерных площадок.

«Благодаря ИТ-платформе мы создали гибкую систему мониторинга вывоза мусора от контейнера до полигона. С помощью контроля маршрутов, сроков вывоза, система фотофиксации планируем загрузку автопарка спецтехники, сокращаем простои техники и эффективно используем собственный и привлеченный автопарк. Мы уже видим первые результаты внедрения ИТ-платформы – число обращений граждан сократилось на 78%», – отметил Олег Лебедь, главный инженер ГП КРЭО.

Интеграция двух систем в единую платформу позволила региональному оператору сформировать прозрачный график вывоза ТКО. Все водители направляют диспетчерам фотоотчеты о состоянии контейнерных площадок до и после уборки и фиксируют несанкционированные свалки по своим маршрутам.

«ИТ-платформа – это серьезный шаг к повышению качества экологической среды в Калужской области. "Омникомм системс" разрабатывает системы управления автопарком в формате "одного окна" для региональных заказчиков, но задача экологического оператора стала настоящим вызовом – более 200 единиц специальной техники, 8 тыс. геозон, плюс решаем важную социальную задачу», – сказал Дмитрий Самойлов, генеральный директор «Омникомм системс».

ИТ-платформа пока работает в тестовом режиме в Калуге, до 1 января 2020 г. использование платформы распространится на всю Калужскую область.

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