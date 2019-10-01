Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Техносерв Cloud» поддержит «Дом.контроль» в автоматизации сферы ЖКХ

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и сервис управления и автоматизации ЖКХ «Дом.контроль» объявили о сотрудничестве.

«Дом.контроль» – это сервис с личным кабинетом, который создан для управления многоквартирным домом или коттеджным поселком, а также мобильное приложение для жителей и сотрудников компании. Платформа упрощает взаимодействие как внутри управляющей компании, так и общение с жителями, что способствует повышению качества услуг ЖКХ и уровня жизни региона в целом. Решение имеет обширную функциональность: возможность подачи заявки из приложения, опросы и голосования онлайн, прием показаний счетчиков, push-оповещения и напоминания по группам жителей, заказ пропусков онлайн и отправка на пост охраны в приложение, управленческий учет и ведение документооборота и многое другое. Сегодня сервисом пользуются 320 управляющих компаний, 8644 интегрированных объектов и 560058 абонентов.

«Дом.контроль» использует «Виртуальный дата-центр» «Техносерв Cloud» на базе VMware по сервисной модели IaaS. Этот сервис обеспечивает информационную безопасность сети благодаря межсетевому экрану с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика как извне, так и внутри VDC, а также предусматривает защиту персональных данных третьего и четвертого уровней.

«При выборе поставщика облачных решений для нас было важно соблюдение требований законодательства в области защиты персональной информации, обеспечение высокой надежности хранения пользовательских данных и предоставление ее официального подтверждения. Облачный дата-центр «Техносерв Cloud» полностью соответствует нашим потребностям и в полной мере способствует решению поставленных перед нами задач», – сказал Вадим Потехин, генеральный директор компании «Дом.контроль».

«Мы рады заключению соглашения о сотрудничестве и в полной мере сможем обеспечить защиту персональных данных абонентов "Дом.контроль". Мы гарантируем доступность услуги на 99,95% и берем на себя финансовые обязательства за превышение указанного времени простоя, – отметил Михаил Блинов, руководитель компании "Техносерв Cloud". – Отмечу, для компаний с повышенными требованиями к защите персональных данных, потребителям из государственного или финансового сектора, мы готовы предоставить закрытый сегмент облачного дата-центра, который имеет лицензии профильных ведомств и может обрабатывать данные первого и второго класса защищенности».

Другие материалы рубрики

Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников

Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения

Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Техника

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии