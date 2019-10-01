«Первый бит» автоматизировал работу «Литреса»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в работу группы «Литрес» корпоративный портал и CRM-систему «Битрикс24». Автоматизация позволила всем сотрудникам «Литрес» быстрее и продуктивнее взаимодействовать между собой, а специалистам отделов продаж компании эффективнее работать с B2B-клиентами.

Одним из ключевых направлений бизнеса «Литрес» является работа с корпоративными клиентами. Три отдела продаж компании задействованы в реализации проектов для B2B-сегмента. Сотрудникам этих департаментов требовалась CRM-система, с помощью которой они могли бы оперативно реагировать на клиентские заявки, создавать воронку продаж и контролировать каждый ее этап: от обработки входящих запросов до заключения сделки и сопровождения клиента.

Специалисты компании «Первый бит» предложили единый инструмент для решения всех задач группы «Литрес» – программу «Битрикс24».

«В ней сотрудники "Литреса" создают воронки продаж, чтобы контролировать работу с потенциальными клиентами на каждом этапе, и отслеживают стадии выполнения задач по всем сделкам», — сказал руководитель отдела проектов «Битрикс24» компании «Первый бит» Александр Злобин.

Кроме того, группе «Литрес» было необходимо сделать процесс внутренней коммуникации между отделами и сотрудниками предприятия более простым и удобным. Чтобы решить эту задачу, эксперты «Первого бита» создали для группы «Литрес» корпоративный портал.

«Благодаря созданному корпоративному порталу на базе «Битрикс24» каждый сотрудник компании может лучше ориентироваться в подразделениях предприятия, обязанностях и зонах ответственности коллег. Более 250 специалистов компании регулярно используют интранет: пишут в живую ленту, публикуют новости, общаются друг с другом», – отметила руководитель HR-отдела группы «Литрес» Дарина Конева.