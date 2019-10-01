Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи

CNews опубликовал рейтинг крупнейших российских поставщиков ИТ для телекоммуникационных операторов. Первое и второе место в рейтинге заняли компании «Талмер» и Nexign, входящие в экосистему «ИКС Холдинга». Их совокупная выручка от телеком-проектов (с учетом НДС) за 2018 год составила 16 013 742 тыс. рублей и 14 148 343 тыс. рублей соответственно. В пятерку лучших также вошли компании «Энвижн Груп», ITG (INLINE Technologies Group) и «АйТеко».

«На протяжении 2018 и первой половины 2019 года все компании «ИКС Холдинга» демонстрируют неуклонный рост финансовых показателей. И это не только Nexign и ГК «Форпост», куда входит компания «Талмер», но и другие наши флагманы — ГК «Цитадель», ГК «Криптонит» и YADRO — сказала вице-президент «ИКС Холдинга» Юлия Шуткина. — По итогам 2019 года мы ожидаем значительного увеличения консолидированного показателя выручки по всем компаниям холдинга».

В 2018 году «Талмер» вырос почти на 650%. Компания заключила ряд крупных контрактов на поставку оборудования, строительство ЦОД, создание сетевых инфраструктур, разработку решений с применением больших данных. В числе ключевых клиентов — ведущие телекоммуникационные компании. На проекты с ними приходится 78,5% совокупной выручки.

На второе место с пятого в новом рейтинге переместилась и Nexign — их выручка от проектов в телекоме выросла в 2018 году на 78%. Это произошло за счёт участия в крупных тендерах в странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии.

Финансовые итоги Nexign за прошлый год оказались лучшими за последние пять лет. Показатели чистой прибыли в 2018 году превзошли аналогичные показатели 2017 года в 2,5 раза. При этом важно отметить, что выручка увеличилась лишь в 1,8 раза по сравнению с предшествующим периодом, что значительно меньше темпа роста чистой прибыли — это свидетельствует о повышении эффективности деятельности компании на целевых рынках.

Это отмечает и Юлия Шуткина: «Положительная динамика финансовых показателей компаний «Талмер» и Nexign во многом результат уточнения их бизнес-стратегий и запуска ряда масштабных совместных проектов с крупнейшими российскими и иностранными телекоммуникационными операторами».

Среди внешних факторов, способствовавших лидерству компаний «ИКС Холдинга» — уход с рынка ряда крупных игроков, таких как «Воентелеком» и «Астерос». Банкротство «Техносерв» — лидера прошлых лет. Фактическое прекращение существования компании Maykor, а также проблемы у фирмы «Компьюлинк». В условиях усиливающейся конкуренции ландшафт поставщиков ИТ-решений для телеком-операторов за последние два года значительно изменился, выдвинув вперед наиболее гибкие и приспособленные компании.