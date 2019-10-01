iRU представила новый ПК Corp 312 Slim

iRU представила свою новую модель персонального компьютера iRU Corp 312 Slim.

Представленный на выставке ПК базируется на процессоре Intel Pentium G5400 класса Gold, имеет 4 ГБ оперативной памяти DDR3, оснащен жестким диском емкостью 120 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе uSFF с возможностью размещения на специальной подставке и за монитором на креплении Vesa (есть в базовой комплектации).

Напомним, что в августе 2019 г. компания iRU объявила о получении сертификата на совместимость своей продукции — персональных компьютеров — с отечественной операционной системой «Лотос», разработкой которой занимается компания «Энстрим».