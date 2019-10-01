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Dell представила серверы и решения для современных ЦОДов

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Dell Technologies представила серию новых серверов Dell EMC PowerEdge, готовые решения для высокопроизводительных вычислений (HPC) и простые средства интеграции с ПО и общедоступными облачными сервисами популярных поставщиков. Все новинки разрабатывались с учетом требований современных организаций к ЦОД.

Пять новых моделей PowerEdge проектировались с учетом сложных и разносторонних требований традиционных, новых и мультиоблачных рабочих нагрузок. Новинки раскрывают весь потенциал процессоров AMD EPYC 2 поколения и предлагают более простую в управлении защищенную платформу, демонстрирующую впечатляющую производительность. Новые серверы PowerEdge ставят мировые рекорды по быстродействию — в сегменте однопроцессорных систем прирост скорости виртуализированных БД составил 280%, а среди двухпроцессорных систем новинки установили абсолютный отраслевой рекорд в тесте SAP Sales and Distribution (SAP SD).

«Современный ЦОД должен одинаково хорошо справляться с традиционными и мультиоблачными нагрузками, позволяя организациям лучше адаптироваться, получать новые аналитические результаты на основе имеющихся данных и в конечном счете быстрее добиваться намеченных целей, — сказал Эшли Горакхпурвалла (Ashley Gorakhpurwalla), президент и руководитель направления серверных и инфраструктурных решений Dell EMC. — Чтобы соответствовать этой концепции, в новейших серверах Dell EMC PowerEdge максимально раскрыт потенциал процессоров AMD EPYC 2-го поколения. Мы также продолжаем развивать систему управления OpenManage для простой интеграции с ПО и публичными облаками ведущих поставщиков. Мы стремимся представить наилучшие в отрасли платформы на основе процессоров AMD EPYC, которые соответствуют возросшим ожиданиям наших заказчиков от семейства PowerEdge относительно производительности, безопасности и гибкости».

Новые серверы PowerEdge, спроектированные под процессоры AMD EPYC 2 поколения, полностью раскрывают их возможности, предлагая необходимые вычислительные мощности, средства управления и встроенные меры безопасности для мультиоблачных сред и широкого спектра новых и перспективных рабочих нагрузок.

Например, усовершенствованные узлы Dell EMC vSAN Ready Node на новых серверах способны выполнять на 51 % больше операций ввода-вывода в секунду (IOPS) по сравнению с системами PowerEdge на основе процессоров AMD EPYC предыдущего поколения.

«Неоспоримое превосходство семейства процессоров AMD EPYC 2-го поколения по части производительности открывает море преимуществ перед заказчиками Dell Technologies, которые используют в облаке и в корпоративной сети критически важные рабочие нагрузки и занимаются высокопроизводительными вычислениями, — сказал Форрест Норрод (Forrest Norrod), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD. — За плечами компаний AMD и Dell EMC богатый опыт совместной разработки высокопроизводительных решений для обработки данных. Очередными плодами этого партнерства стала революционная конструкция новых систем Dell EMC PowerEdge, которая задействует все преимущества архитектуры AMD Infinity и передовых средств безопасности AMD EPYC. В результате новые серверы PowerEdge отличаются исключительной производительностью и низкой совокупной стоимостью владения (TCO)».

Благодаря разработкам инженеров Dell EMC и тесному сотрудничеству с AMD заказчикам доступна полная функциональность новых процессоров AMD EPYC, чего попросту невозможно достичь путем простой замены процессора в материнских платах прошлого поколения.

Новые серверы предлагают не только повышенную скорость вычислений и лучшую частоту работы оперативной памяти, но и встроенную защиту оборудования и микрокода. Усовершенствованная компоновка материнской платы серверов гарантирует лучшее охлаждение компонентов и надежную передачу сигналов. Инновационный дизайн PowerEdge защищает долгосрочные инвестиции клиентов в платформу AMD EPYC благодаря поддержке всего процессорного ряда и наличию интерфейса PCIe 4.0 для подключения систем хранения данных, ускорителей и сетевых карт следующего поколения.

Новые серверы предлагают следующие улучшения и нововведения.

Оптимизация под рабочие нагрузки. Новые системы PowerEdge изначально проектировались с учетом всех особенностей новой процессорной архитектуры AMD EPYC 2-го поколения, чтобы обеспечить существенный прирост производительности для различных рабочих нагрузок, включая высокопроизводительные вычисления, базы данных и инфраструктуру виртуальных рабочих мест (VDI).

Оптимизация расходов. Мощные и сбалансированные однопроцессорные конфигурации с большим количеством ядер теперь справляются с рабочими нагрузками, которые раньше зачастую требовали применения двухпроцессорной схемы. Благодаря приросту производительности сокращаются расходы на оборудование и ПО, что положительно сказывается на совокупной стоимости владения.

Повышенная пропускная способность. Новые серверы выдерживают мощные сетевые нагрузки за счет поддержки PCIe 4.0, позволяющей использовать на 26 % больше линий шины PCIe и на 60% ускорить сетевую фабрику.

Сниженная задержка сигнала в сети. В новых двухпроцессорных серверах Dell EMC PowerEdge реализован механизм автоматической балансировки сетевого трафика между процессорами, который значительно сокращает задержки при обработке данных.

Безопасность. В новые серверы встроена аппаратная защита на уровнях набора микросхем, BIOS и процессора. На основе технологий AMD Secure Encrypted Virtualization и Secure Memory Encryption реализованы надежные внутренние механизмы защиты, контролирующие виртуальные машины и системную память.

Dell EMC пополнила портфель готовых решений для высокопроизводительных вычислений (HPC) новыми серверами PowerEdge. Новые готовые решения для HPC с жидкостным охлаждением и возможностью задействования вычислительных мощностей графических ускорителей предлагают высокую производительность для тяжелых рабочих нагрузок, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение, востребованных в цифровом производстве, научных исследованиях и медико-биологических науках.

Готовые решения для HPC, оснащенные процессорами AMD EPYC 2-го поколения, демонстрируют прирост производительности для таких рабочих нагрузок, как вычислительная гидродинамика, моделирование климата и прогнозирование погоды. В недавнем тестировании серверное решение PowerEdge C6525 смогло вдвое быстрее смоделировать погодные условия для системы экстренного предупреждения о надвигающейся буре, чем предыдущее поколение серверов на основе процессоров AMD EPYC .

Компания Dell Technologies расширяет функциональность Dell EMC OpenManage и усиливает интеграцию с экосистемой ведущих поставщиков ПО, стремясь еще больше упростить управление традиционными и мультиоблачными рабочими нагрузками.

Интеграция с VMware. Новая версия интеграции OpenManage для VMware vCenter содержит улучшения масштабируемости для эффективного управления кластерами VMware в крупных средах. Также в ней реализована поддержка интерфейса vCenter HTML5, простого в освоении и работе.

Интеграция с Центром администрирования Microsoft Windows. Благодаря этой интеграции стали доступны расширенные средства управления для сред Microsoft, обеспечивающие полный контроль над серверами PowerEdge, а также прозрачность всего стека решений Dell EMC для Microsoft Azure Stack HCI и контроль над ними.

Интеграция с ServiceNow. Новые возможности интеграции с ServiceNow на основе OpenManage FlexSelect позволяют автоматизировать управление сервисами на серверах PowerEdge. Благодаря автоматизированному взаимодействию OpenManage Enterprise и ServiceNow последствия инцидентов можно устранять непосредственно через ServiceNow.

Серверы Dell EMC PowerEdge R6515 и R7515 уже доступны во всех регионах. Серверы Dell EMC PowerEdge R6525 и C6525 поступят в продажу по всему миру в октябре 2019 года. Серверы Dell EMC PowerEdge R7525 должны поступить в продажу в начале 2020 года. Новые возможности Dell EMC OpenManage уже доступны во всех регионах. Готовые решения Dell EMC для HPC на основе серверов PowerEdge с процессорами AMD EPYC 2-го поколения, ориентированные на цифровое производство, научные исследования и медико-биологические науки, поступят в продажу по всему миру в октябре 2019 года.



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