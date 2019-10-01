«Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» Владимир Кабанов обсудили сотрудничество в сфере цифровых технологий, в том числе реализацию проекта «Безопасный город», проведение мониторинга лесопожарной обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов, возможность внедрения аппаратной платформы «Эльбрус» в органах государственной власти Камчатского края, а также использование программно-аппаратного комплекса «Фотон-ПАК ПБ» для обеспечения связи в труднодоступных и удаленных районах края.

Рабочая встреча состоялась в правительстве Камчатского края в Петропавловске-Камчатском. Госкорпорацию «Ростех» также представлял заместитель генерального директора Национального центра информатизации (НЦИ) Георгий Черный. Кроме того, во встрече принял участие заместитель председателя правительства Камчатского края – министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

Ряд предложений, по мнению участников совещания, может быть успешно реализован на отдаленных территориях края. В частности, речь шла о мониторинге лесопожарной обстановки.

«Мы предлагаем внедрить систему видеосъемки, которая позволяет давать оценку не только непосредственно обстановке на территории, но и создавать своего рода аналитику – учитывать площади, покрытые лесом, его виды и расположение», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Владимир Илюхин отметил, что это очень перспективная для внедрения на Камчатке цифровая система. Он заявил, что «необходимо проработать возможности лесопожарного мониторинга» для обеспечения сохранности лесов Камчатки.

«Полагаю, что эта система может быть применима и для мониторинга нерестилищ, чтобы своевременно и объективно оценивать, насколько они заполнены. Я поручил внимательно изучить и дать оценку всем озвученным в ходе встречи предложениям, потому как нам интересны любые цифровые решения, направленные на повышение комфорта и качества жизни камчатцев», – сказал Владимир Илюхин.

Концерн «Автоматика» представил и другие технические решения, в том числе «Криптобиокабины» для МФЦ, в которых гражданин может получить услугу, например, оформить заграничный паспорт; обеспечение связью территорий, которые не покрывают сотовые операторы. Владимир Кабанов рассказал о возможности создания ситуационного центра губернатора Камчатского края, перспективах использования средств автоматизации избирательного процесса, в том числе терминалов для электронного голосования и КОИБов, а также о применении комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных типов. Стороны подняли вопрос внедрения аппаратной платформы «Эльбрус» в информационных системах исполнительных органов государственной власти Камчатского края и подведомственных им организациях.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров отметил, что регион рассматривает возможность установки базовых станций сотовой связи на трассах по направлению из Петропавловска-Камчатского в Мильково и Усть-Камчатск.

«Кроме того, с точки зрения требований антитеррористической безопасности интерес представляет установка рамочных металлодетекторов с системой контроля и распознавания лиц и возможностью оперативной передачи информации в правоохранительные органы. По поручению губернатора мы изучим все предложения "Ростеха" и подготовим предложения Владимиру Ивановичу по тем инструментам, которые наиболее целесообразно реализовывать на Камчатке», – сказал Хабаров.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы внедрения на территории края аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В рамках соглашения, заключенного между правительством Камчатского края и государственной корпорации «Ростех», на протяжении нескольких месяцев шла совместная работа по объединению на единой интеграционной платформе сегментов существующих систем безопасности, таких как «112», предупреждения о цунами, сейсмомониторинга, видеонаблюдения и оповещения, что позволит им работать не разрозненно, а в комплексе.

По словам Сергея Хабарова, сейчас завершается подготовка технического задания на проектирование этой системы, которое будет направлено в МВД и МЧС России.

«В связи с расширением круга обсуждаемых вопросов и заделов сотрудничества по итогам совещания Агентству по информатизации и связи Камчатского края было поручено сформировать постоянно действующую рабочую группу по координации взаимодействия правительства Камчатского края с госкорпорацией "Ростех". Концерн "Автоматика" и другие компании радиоэлектронного кластера "Ростеха" предлагают полный комплекс решений по цифровизации городской инфраструктуры, каждое из которых значительно повысит комфорт граждан и оптимизирует управление регионом. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Камчаткой», – сказал Владимир Кабанов.