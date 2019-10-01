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AUVIX представила разработку BOOCO CONVIS для конференц-залов

Интеграция Инфраструктура

AUVIX разработала и представила программно-аппаратное решение для визуализации пленарных заседаний BOOCO CONVIS на конференции Bosch Security Fest 2019.

BOOCO CONVIS - программно-аппаратное решение для визуализации пленарных заседаний, которые управляются системой Bosch DICENTIS. В ходе заседания на панелях и видеостенах, установленных в конференц-зале или холле, в режиме реального времени отображается повестка дня, информация о регистрации участников, активные спикеры, результаты голосований и т.д. BOOCO CONVIS легко интегрируется и настраивается. Преднастроенный шаблон может быть изменён интегратором или клиентом самостоятельно.

BOOCO CONVIS входит в семейство продуктов BOOCO, которые позволяют управлять AV-оборудованием и разделяемыми ресурсами компаний. BOOCO интегрируется с MS Exchange и другими календарными системами и может по расписанию конференц-залов или переговорных комнат включать/выключать AV-оборудование, освещение, управлять вентиляцией, а также заранее уведомлять IT-персонал о наличии проблем.

С технической точки зрения BOOCO CONVIS представляет собой программный сервер BOOCO (который обычно устанавливается на ПК с DICENTIS сервером) и плееры SpinetiX HMP350 с программным обеспечением BOOCO CONVIS.

Конференц-система DICENTIS основана на мультимедийной сетевой архитектуре OMNEO и легко интегрируется с другими системами, компонентами и ИТ-инфраструктурой. Она развивается с учетом изменений открытых стандартов и является решением с непревзойденным уровнем качества, долговечности, безопасности и надежности.

Александр Пивоваров, руководитель отдела разработки и внедрения AV-решений, отметил: «Мы рады представить нашу новую разработку - BOOCO CONVIS, которая позволит добавить красок к конференциям, совещаниям советов директоров и пленарным заседаниям. Данная задача сейчас чрезвычайно востребована на рынке. Мы часто слышали об этом от наших клиентов, и вот теперь эта ниша будет заполнена. Благодаря гибкой платформе BOOCO, которая лежит в основе нашей разработки, в будущем мы планируем добавить к BOOCO CONVIS новые возможности - например, автоматическое управление сценариями хода пленарных заседаний и др. Мы открыты к обсуждению с клиентами и партнерами их потребностей и готовы реализовывать их в наших совместных проектах».

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