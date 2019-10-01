Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener

Московский аэропорт Домодедово взял на вооружение статический анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener. С помощью решения «Ростелеком-Солар» осуществляется проверка защищенности портала, а также мобильных приложений воздушной гавани.

Московский аэропорт Домодедово особое внимание уделяет безопасности, в том числе информационной – Solar appScreener существенно повысил уровень контроля качества кода разрабатываемых приложений. Приоритетными показателями для Домодедово стали возможность легкой интеграции в процесс разработки, широкий набор поддерживаемых языков программирования, система отчетности на русском языке. Данное решение позволяет более полно проанализировать используемые Домодедово приложения.

«В процессе реализации проекта внедрения анализатора Solar appScreener мы отметили для себя простоту и удобство использования продукта. С помощью этой системы мы планируем повысить уровень защищенности всех разрабатываемых нами приложений», – отметил пресс-секретарь Московского аэропорта Домодедово Александр Власов.

«Аэропорт Домодедово – один из крупнейших авиаузлов. Будучи транспортным предприятием, аэропорт уделяет особое внимание обеспечению авиационной безопасности. Соответственно, ко всем используемым на предприятии современным технологиям и средствам защиты, предъявляются очень жесткие требования с точки зрения эффективности работы и производительности. Поэтому для нас является очень значимым и ответственным то обстоятельство, что данный заказчик выбрал именно наше решение для своих разработок», – отметил руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.