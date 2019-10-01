Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Интернет Веб-сервисы Интеграция Внедрения

Московский аэропорт Домодедово взял на вооружение статический анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener. С помощью решения «Ростелеком-Солар» осуществляется проверка защищенности портала, а также мобильных приложений воздушной гавани.

Московский аэропорт Домодедово особое внимание уделяет безопасности, в том числе информационной – Solar appScreener существенно повысил уровень контроля качества кода разрабатываемых приложений. Приоритетными показателями для Домодедово стали возможность легкой интеграции в процесс разработки, широкий набор поддерживаемых языков программирования, система отчетности на русском языке. Данное решение позволяет более полно проанализировать используемые Домодедово приложения.

«В процессе реализации проекта внедрения анализатора Solar appScreener мы отметили для себя простоту и удобство использования продукта. С помощью этой системы мы планируем повысить уровень защищенности всех разрабатываемых нами приложений», – отметил пресс-секретарь Московского аэропорта Домодедово Александр Власов.

«Аэропорт Домодедово – один из крупнейших авиаузлов. Будучи транспортным предприятием, аэропорт уделяет особое внимание обеспечению авиационной безопасности. Соответственно, ко всем используемым на предприятии современным технологиям и средствам защиты, предъявляются очень жесткие требования с точки зрения эффективности работы и производительности. Поэтому для нас является очень значимым и ответственным то обстоятельство, что данный заказчик выбрал именно наше решение для своих разработок», – отметил руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

Другие материалы рубрики

Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников

Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения

Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Техника

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии