В магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» внедрили видеоаналитику

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, запустила пилот по видеоаналитике полок и зоны фруктов и овощей в своих торговых сетях. Решение позволяет в режиме реального времени 24/7 отслеживать наличие товара и своевременно информировать персонал о необходимости пополнения полок.

Пилот проводится в 38 магазинах «Пятерочка» и шести супермаркетах «Перекресток» Москвы и Московской области. После его проведения и достижения показателей экономической эффективности будет принято решение о разворачивании проекта на другие магазины сетей.

Система видеоаналитики полностью разработана в дирекции больших данных X5. Решение кастомизировано под каждую сеть, ее ассортиментную матрицу и существующие особенности работы персонала.

Технология работает в зоне фруктов и овощей, а также в наиболее оборачиваемых категориях (например, молочной). Компьютерное зрение в режиме реального времени распознает объекты различных классов, а также фиксирует их отсутствие. В случае отклонения от целевых параметров происходит автоматическое оповещение персонала магазина. Руководство сети получает агрегированную информацию о работе магазинов в виде отчетов. Все данные сохраняются для целей последующей аналитики.

В отделе фруктов и овощей искусственный интеллект способен не только анализировать пустоты в целом, но и определять наличие или отсутствие отдельных товаров на полках и в ящиках, а также фиксировать нарушения внешнего вида зоны. За счет использования современных аналитических алгоритмов и выбора оптимальных мест расположения камер система позволяет минимизировать влияние факторов, мешающих обзору камер. Решение в автоматическом режиме фиксирует подходы сотрудников к полке, в том числе сводит информацию для определения оптимальных временных затрат, необходимых для поддержания доступности товара близкой к 100%. Это способствует эффективному планированию нагрузки на персонал.

«Краеугольный и самый сложный вопрос для успешного внедрения видеоаналитики в магазинах — это создание "правильных" бизнес-процессов. Это длительная итеративная работа в тесном сотрудничестве с сетями, именно поэтому в X5 было принято решение о создании in-house экспертизы по видеоаналитике. Уже нет никаких сомнений, что пустоты на полках, а также внешний вид зоны фруктов и овощей влияют на товарооборот магазинов. На текущий момент перед нами стоит задача тонкой настройки системы видеоаналитики под специфику магазинов разных форматов. Помимо товарооборота, внедрение системы позволяет выявлять хронические болезни отдельного магазина, по-новому работать с пополняемостью ассортимента, а также повысить эффективность работы магазина в пиковые нагрузки», – сказал Сергей Добряков, директор департамента по инновационным решениям дирекции больших данных X5 Retail Group.