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Правительство Дагестана и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ

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Председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон по формированию системы эффективного государственного управления регионом с использованием программной платформы «1С:Предприятие».

Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать уникальный опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Дагестан.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества является развитие образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.

«Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации Республики Дагестан с использованием технологий фирмы "1С". В числе приоритетных для нас задач – создание эффективных систем управления в органах государственной власти и учреждениях бюджетной сферы региона», – отметил председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов.

«Мы давно работаем с регионом, у нас в Республике Дагестан есть сильные партнеры. Мы готовы задействовать опыт, который у нас наработан в других регионах для того, чтобы помочь совершенствовать государственное управление в Республике Дагестан за счет качественной автоматизации. Еще одно важное стратегическое направление, предусмотренное нашим соглашением, – развитие в регионе образовательной среды, совершенствование подготовки и переподготовки ИТ-кадров для цифровой экономики», – отметил директор «1С» Борис Нуралиев.

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