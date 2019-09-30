G-Core Labs ускорила доставку контента. Новые тарифы

G-Core Labs усовершенствовала свою глобальную сеть доставки контента, добавив в неё функционал общего кэша и оптимизации изображений. Это позволит любому онлайн-бизнесу сократить время отклика его веб-ресурса и ускорить доставку тяжёлого контента в любую точку мира. Компания предлагает протестировать обновлённый сервис CDN по наиболее выгодным тарифам за всю историю сервиса.

«Общий кеш» - это технология, которая позволяет CDN-серверам в одном дата-центре использовать кеш-память друг друга. В результате количество уникальных файлов в кеше вырастает, количество обращений к серверу-источнику (сайту интернет-магазина, банка, СМИ, онлайн-игры и т.д.) снижается, а скорость доставки контента увеличивается. Технология даёт преимущество при доставке терабайтов контента в том случае, если среди этих файлов нет явных лидеров по запросам, как, например, в случае с онлайн-ритейлом.

«Мы регулярно работаем над оптимизацией нашей CDN-сети и добавляем в неё полезные функции и инструменты. Мы хотим, чтобы как можно больше компаний, развивающих свою работу в интернете, протестировали возможности глобальной сети доставки контента, работающей на всех рынках. В рамках нового делового сезона для новых пользователей мы предлагаем наиболее выгодные тарифы на услуги CDN за всю историю нашего сервиса», - отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам компании G-Core Labs.

Функция «Оптимизация изображений» позволяет редактировать изображения на стороне CDN-сервера и будет полезна для любого онлайн-бизнеса, которому требуется хранить в сети CDN несколько версий одного изображения. Например, у онлайн-магазина на сайте есть несколько тяжёлых картинок, которые он показывает всем своим пользователям. Но для мобильной версии сайта магазина оптимально иметь вариант изображений с меньшим разрешением, чтобы ускорить загрузку сайта и повысить, таким образом, уровень конверсии. Функция «Оптимизация изображений» позволяет решить эту задачу.

Ранее G-Core Labs первой на рынках России и СНГ представила бесплатный тариф на услуги CDN. Предложение актуально прежде всего для независимых разработчиков, малого и среднего бизнеса. Тариф FREE не подразумевает наличие фиксированной ежемесячной оплаты и включает в себя 300 ГБ бесплатного трафика в рамках тестового периода и 100 свободных ГБ ежемесячно - в дальнейшем.