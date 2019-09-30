«Айтеко» разработала чат-бот на базе искусственного интеллекта

Специалисты «Айтеко» создали гибкий инструмент для автоматизации рутинных процессов с возможностью масштабирования и развития функционала под потребности конкретной компании.

Решение предназначено для контакт-центров, сервисных компаний, служб продаж. С помощью чат-бота можно оформить заказ товара или услуги, оставить сервисную заявку, получить интересующую информацию. По комплексному сценарию чат-бот может собирать первичные данные клиента и затем переводить его на оператора.

Чат-бот реализован на базе собственной разработки компании «Айтеко» в области искусственного интеллекта – решения Smartsel.

«Айтеко» выделяет следующие преимущества чат-бота Smartsel: может использоваться как самостоятельный продукт и интегрироваться в сложные комплексные сценарии обработки входящих сообщений. Интеграция с внешними сервисами делает доступным обмен текстовыми сообщениями в привычном пользователю интерфейсе, например, в корпоративном мессенджере; общение происходит на привычном для пользователя естественном языке. Чат-бот использует лингвистический модуль Smartsel, способный извлекать из текста различные информационные объекты: ФИО, время, топонимы и другие; учитывает контекст и способен ответить на вопрос, исходя из истории диалога. Если в тексте обращения уже содержатся необходимые сведения, то бот не будет дополнительно запрашивать их у пользователя; может взаимодействовать с пользователем на русском и на других европейских языках; обрабатывает голосовые запросы совместно с модулями распознавания и синтеза речи ведущих производителей. В колл-центрах это позволит автоматизировать первую линию: генерировать ответы на типовые обращения или маршрутизировать звонок на ответственного сотрудника; в качестве ответа на вопрос система может возвращать не только фразы, но и документы, изображения и ссылки. Чат-бот способен взаимодействовать с корпоративными информационными системами в рамках заданного сценария.

«Сегодня в автоматическом режиме можно обрабатывать как минимум половину обращений. Это справедливо для финансовых организаций, электронной коммерции, сервисных компаний. Причем система готова общаться с настоящими и потенциальными клиентами в режиме 24/7, у нее не бывает плохого настроения, спада мотивации или попыток саботировать установленные регламенты. Чат-бота Smartsel можно эффективно использовать как в коммерческом, так и в государственном секторе, перераспределяя нагрузку между технологией и человеком и оставляя последнему сложные и значимые задачи», — отметил Илья Калагин, руководитель центра когнитивных технологий «Айтеко».