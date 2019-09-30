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«1С-Рарус» доработала линейку «1С:Управление автотранспортом»

Интеграция Бизнес-приложения

«1С-Рарус» усовершенствовала функциональность линейки продуктов для транспорта и логистики. В новом релизе 1.1.7.1 «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП, редакция 1» и релизе 2.2.7.1 «1С:Управление Автотранспортом ПРОФ, редакция 2.1» произошло немало изменений. Появились новые интеграции, усовершенствованы функции для удобства работы пользователей. Представляем небольшой обзор нового функционала.

Теперь продукты могут подключаться к сервису «Штрафов НЕТ», при помощи которого можно отслеживать и автоматически загружать информацию в документы «Штраф» программы. После перечисления аванса на счет в сервисе можно автоматически оплачивать задолженности с помощью документа «Реестр оплаты штрафов». В 1С для фиксации оплаты можно использовать документы «Платежное поручение исходящее» и «Расходный кассовый ордер».

Добавлена интеграция с системой «Опти-24» поставщика «Газпромнефть». Теперь прямо из программы можно подключаться к личному кабинету «Газпромнефть», управлять топливными картами и загружать данные по заправкам в 1С.

Добавлена интеграция с системой взимания платы «Платон». Для загрузки данных в 1С создан документ «Отчет системы Платон». На его основании можно сформировать документ «Прочие доходы и расходы» и посмотреть расходы на платные дороги в разрезе транспортных средств. Добавлен отчет «Рейтинг затрат на Платон» с детализацией данных по автомобилям и водителям.

Добавлены функциональные возможности в подсистемы программы.

ГСМ: добавлена функция управления лимитами и блокировки топливных карт. Для компаний, работающих сразу с несколькими поставщиками топлива, добавлена возможность сохранять настройки загрузки «Заправок ГСМ» из «Отчетов поставщиков ПЦ» для каждого процессингового центра.

Ремонты и агрегаты. Для документов «Заявка на ремонт» и «Ремонтный лист» добавлена функция согласования.

Склад. В форме подбора номенклатуры теперь всегда отображаются актуальные остатки. Ранее остатки номенклатуры выводились на момент создания документа.

Персонал. В тарифах зарплаты теперь можно выбрать любые параметры выработки в таблице расчета сложных тарифов. Дополнительно можно выбрать грузоподъемность, объем кузова, класс груза и выручку.

CRM. Добавлен механизм настройки и рассылки уведомлений по событиям в системе. Стали доступны новые виды уведомлений: электронное письмо, SMS-сообщение, задача пользователю или напоминание. Источниками событий теперь могут быть изменение статуса документа или грузового места, изменение ключевых реквизитов, прибытие и убытие груза или ТС из пункта.

Доходы и расходы. В форме "Распределение доходов и расходов" добавлено распределение плановых услуг.

Логистика. Добавлена возможность указывать доходы и расходы в одном документе в разных валютах. В обработке «Электронные карты» пользователи теперь могут редактировать маршруты для FTL заказов непосредственно на карте. Улучшен интерфейс формы настроек маршрутизации в АРМ Логиста.



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