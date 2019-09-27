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«СБКлауд» объявил о выходе на рынок b2b-решений для обработки данных и интернета вещей

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«СБКлауд» начал предоставлять корпоративным клиентам услуги сбора, хранения и анализа данных с устройств интернета вещей (IoT) на базе собственной облачной платформы данных SBCloud Business Data (SBData). Платформа позволит компаниям оптимизировать затраты на контроль производства и логистики, снизить риски, связанные со сбоями оборудования, нерациональным расходом топлива и иных ресурсов, экологической обстановкой, отмечают в «СБКлауд».

Платформа SBData и сервисы на ее основе предназначены для ритейла, транспорта, производства, энергетики и других отраслей, где важны непрерывность процессов и соблюдение нормативов. SBData упрощает реализацию стратегических проектов в области цифровой экономики, предоставляя доступ к инструментам для непрерывного мониторинга, машинного обучения и многоуровневой аналитики. На базе SBData клиенты компании могут вести оперативный мониторинг телеметрии с датчиков и других источников данных, создавать собственные решения для широкого спектра задач: от контроля повседневной деятельности до стратегических задач планирования и снижения рисков.

«Технологии интернета вещей становятся ключевым инструментом трансформации таких важных сфер, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, инфраструктура городов. Но чем больше датчиков и данных, тем сложнее контроль – особенно для небольших компаний. Платформа данных SBData позволит нашим клиентам и партнерам использовать весь потенциал бизнес-данных, выстраивая на их основе управление бизнесом, создание новых продуктов и эффективные маркетинговые коммуникации», – отметил Вячеслав Самарин, директор по перспективным сервисам компании «СБКлауд».

Партнеры компании могут на базе SBData создавать собственные проекты в области промышленного мониторинга, вести разработку IoT-решений и оборудования, размещать созданные SaaS-сервисы в маркетплейсе «СБКлауд». Платформа данных обладает широкими интеграционными возможностями, включая API, универсальный интерфейс для работы с источниками данных, персонализацию и брендирование. Используя наборы обезличенных данных, разработчики смогут моделировать в SBData сценарии работы с данными, тестировать приложения и отраслевые решения, сокращая затраты на их разработку и вывод на рынок. Потребность в таких решениях высока: инвестиции в IoT до 2022 г. будут расти на 18-20% ежегодно (IDC, J’son&Partners). По оценке PwC, внедрение IoT в российской электроэнергетике поможет сэкономить 532 млрд руб. до 2025 г.

Ключевыми преимуществами платформы данных SBData для конечных пользователей в «СБКлауд» называют удобную рабочую среду, универсальный интерфейс для обмена данными между различными устройствами и системами, гибкость настроек аналитических отчетов и обширную библиотеку шаблонов. Пользователь может самостоятельно работать с любыми типами датчиков, настраивать необходимые параметры и получать наглядную отчетность в режиме онлайн. В панели управления можно выбирать преднастроенные устройства из библиотеки шаблонов и создавать свои шаблоны, вести историю эксплуатации оборудования, настраивать визуализацию отчетов. SBData развернута на базе облачной платформы «СБКлауд» и может использоваться для хранения и обработки критически важных данных, включая персональные (согласно 152-ФЗ).

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