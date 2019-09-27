«Доксвижн» выпустила новую версию модуля «Web-клиент»

«Доксвижн» выпустила очередную версию модуля «Web-клиент». Новая версия – 13 по счету. Если в прошлой версии акцент был сделан на модификации интерфейса и модульной архитектуре, обеспечившей возможность создания любых произвольных веб-приложений, то улучшения текущей версии больше касаются функциональности для пользователей и разработчиков решений на платформе Docsvision.

Ряд обновлений скажется на удобстве работы с договорными документами: теперь пользователям без каких-либо ограничений доступна в веб-интерфейсе вся функциональность приложения. Появилась возможность работать со справочником контрагентов не только в режиме выбора, но полноценно его редактировать. Добавились возможности построения больших архивов и, в частности, работы с комплектами документов – например, функции для работы со штрихкодами. Добавлены возможности реализации бизнес-логики, требующей взаимодействия с прикладным софтом или оборудованием – к примеру, с Microsoft Word при автоконсолидации версий документов при согласовании.

В контексте расширения географии внедрений Docsvision и создания мультиязычных интерфейсов добавились две новые штатные локализации: на казахский и латышский языки.

Интерфейс с каждой новой версией упрощает работу пользователей. Теперь прямо в интерфейсе можно форматировать текст как в полноценном текстовом редакторе – в ряде сценариев это избавляет от необходимости создавать и прикладывать документ. Можно добавлять в карточку мультимедийный аудио- и видеоконтент, который воспроизводится прямо в браузере, что также экономит время и избавляет пользователей от лишних переходов. Этой же цели отвечает использование активных гиперссылок для доступа из карточки к внешним и внутренним (внутри системы) ресурсам. Стало возможным выполнять операции сразу с несколькими карточками, выбранными в представлении. Версия веб-клиента 13 – первая, вышедшая после проведенного компанией ребрендинга, что отражено и в дизайне интерфейса.

Наконец, на уровне архитектуры были выполнены многочисленные оптимизации для снижения трафика между сервером и клиентом, добавлены новые кэши данных. Оптимизации привели к многократному увеличению скорости по ряду сценариев.

Установить новую версию легкого клиента заказчики компании могут в рамках существующего пакета обновлений, а новые клиенты могут проконсультироваться по вопросам приобретения с менеджерами компании.