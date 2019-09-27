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Блокчейн-платформа Exonum CIS включена в реестр отечественного ПО

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Bitfury Russia объявила о внесении Exonum CIS в Единый реестр российского ПО. Реестр отечественного ПО был запущен в январе 2016 г., в целях расширения использования отечественного ПО и подтверждения его российского происхождения. Компании, вошедшие в реестр, обладают официально подтвержденным правом работать с государственными учреждениями, обеспечивают информационную безопасность и имеют преференцию при государственных и муниципальных закупках.

Exonum CIS- это программный комплекс для децентрализованного хранения данных на основе технологии блокчейн, адаптированная версия Exonum от Bitfury, созданная с учетом требований российского законодательства и включающая в себя российскую криптографию.

Exonum успешно используется для создания распределенных, криптографически защищенных реестров для решения проблем безопасности и доверия.

По данным исследований консалтинговой компании Global Market Insights, рынок блокчейна будет расти во всем мире и уже к 2024 году превысит $16 млрд. Согласно отчета, годовой темп роста (CAGR) поставщиков приложений на рынке блокчейнов в период между 2018 и 2024 годами составит около 85%. Росту будут способствовать повышение риска кибератак, это будет стимулировать внедрение технологии блокчейна среди приложений для выполнения цифровой идентификации.

Преимуществами блокчейна являются: отказоустойчивость, компактность данных, прозрачность действий каждого участника, лёгкость аудита и непрерывный доступ к информации в режиме реального времени. Exonum CIS сочетает их с простотой реализации, масштабируемостью и высокой пропускной способностью. Он ориентирован на работу с закрытыми блокчейнами и применим в государственном секторе, медицине, образовании, на производстве и многих других отраслях.

«Сегодня Exonum CIS - единственная в России структура с опытом мирового уровня и широкой партнерской сетью интеграторов, которой нет ни одного отечественного блокчейн-разработчика», - сказал генеральный директор Bitfury Russia Дмитрий Уфаев.

По данным исследования Global Market Insights, к 2024 году рост технологий блокчейн в государственном секторе и медицине превысит 85%.

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