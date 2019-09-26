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В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов

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«Битрикс24» объявила о запуске поддержки AI-скоринг лидов в CRM «Битрикс24». Новая разработка подскажет менеджерам по продажам, с какими клиентами стоит работать в первую очередь. Это поможет компаниям увеличить прибыль и повысить эффективность отделов продаж.

Чаще всего менеджеры по продажам при работе со сделками в CRM руководствуются очерёдностью или интуицией. Но оба этих подхода не обеспечивают максимальную эффективность обработки заявок. Потому что часть клиентов может быть не заинтересована в завершении сделок.

AI-скоринг — новая технология в CRM «Битрикс24». Это искусственный интеллект, который самостоятельно анализирует все данные продаж компании. Он показывает вероятность успешной обработки лида и завершения сделки. Система сама выделит наиболее перспективных клиентов и сообщит руководителю, какие именно действия менеджеров лучше всего влияют на продажи.

Интеллектуальный скоринг обучается на данных компании. Чем больше информации — тем точнее бизнес-прогноз машины. Для первичного анализа нейросеть требует не менее 2000 завершённых сделок в CRM.

В отдельном окне пользователи могут увидеть динамику прогноза, а также действия, которые на него повлияли.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «Автоматизация продаж (RPA) с помощью искусственного интеллекта — один из самых заметных трендов в деловом мире. Скоринг в CRM поможет продавцам уделить больше внимания самым прибыльным клиентам. Менеджерам больше не придётся приоритезировать заявки самостоятельно — этим будет заниматься “Битрикс24”».



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