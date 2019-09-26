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Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP

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Oracle объявила о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Applications для ERP-приложений Fusion Cloud (Oracle ERP Cloud), которые компании используют для управления финансовыми процессами. Это первое среди решений Oracle Analytics for Applications, которые Oracle предлагает клиентам для поддержки их трансформации в организации, принимающие решения на основе данных и аналитики.

Oracle Analytics for Fusion ERP предоставляет пользователям, ответственным за принятие решений в различных линиях бизнеса, персонализированную аналитику, а также улучшает аналитику на стыке разных линий бизнеса. Решение Oracle Analytics for Fusion ERP, построенное на базе одной из самых продвинутых платформ для аналитики Oracle Analytics Cloud и подкрепленное мощью первой в отрасли автономной базы данных Oracle Autonomous Data Warehouse, интегрирует облачную ERP-систему Oracle ERP Cloud и преднастроенные потоки данных, модели данных и наиболее часто применяемые в мировой практике ключевые показатели эффективности (KPI). С помощью анализа средствами машинного обучения и самостоятельно проводимой аналитики заказчики могут отслеживать и повышать эффективность бизнеса, принимать согласованные решения, основываясь на данных обо всем предприятии.

«Нашим клиентам и отрасли в целом требуется аналитика, которая пронизывает всё предприятие и позволяет без усилий получать нужную информацию, – отметил Т. К. Ананд (T. K. Anand), старший вице-президент по направлению Oracle Analytics. – С помощью аналитических решений Oracle Analytics for Applications мы даём данные и аналитику в руки всем сотрудникам – от рядового сотрудника до руководителя, чтобы каждый представитель компании мог играть важную роль в повышении прибыли».

Теперь организации могут воспользоваться преимуществами пакетов аналитических приложений в облаке благодаря управляемым Oracle потокам данных и контенту, отвечающему наилучшим бизнес-практикам. Решение Oracle Analytics for Fusion ERP включает в себя панели управления и визуализацию, предоставляемые через Oracle Analytics Cloud, которые связывают информацию по всему предприятию в целом и предоставляют объединенные ключевые показатели эффективности по всем бизнес-функциям для всестороннего понимания деятельности предприятия. В будущем Oracle Analytics for Applications будет дополнена готовым контентом и интегрирована с другими приложениями Oracle Cloud, включая приложения для управления персоналом (HCM), обслуживания клиентов (CX) и управления цепочками поставок (SCM).

«Выпуск лидирующего решения Oracle по аналитике в виде готового пакета для ERP даст нашим командам понимание, прозрачность и возможность индивидуального подхода, что необходимо для лучшего взаимодействия всех подразделений нашего предприятия, — сказал Билл Рой (Bill Roy), старший директор компании Western Digital по EPM и BI. — Мы можем его быстро развернуть, а бесшовная интеграция с Oracle ERP Cloud и готовый контент обеспечат нашим командам значительные преимущества».

Готовые приложения Oracle Analytics for Applications включают потоки данных и хранилище, полностью управляемые Oracle; готовую для использования семантическую модель и единообразный пользовательский опыт при самостоятельном поиске данных; отчетность и панели управления для бизнес-пользователей; функции и процессы. Масштабируемые и настраиваемые решения Oracle Analytics for Applications обеспечивают удобный доступ к аналитическим данным в облаке с настольного ПК или мобильного устройства. Кроме того, клиенты могут объединять данные из внешних источников с своими данными в Oracle ERP Cloud. Пользователи всех линий бизнеса получают доступ к заранее подготовленному контенту и ценным знаниям. Oracle Analytics for Applications не требуют проектирования и настройки, извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL), либо моделирования данных. Это оказывается возможно благодаря готовым выстроенным потокам, моделям данных и возможностям автономной базы данных — ИТ-специалисты освобождаются от создания и обслуживания данных.

«Oracle Analytics for Fusion ERP позволяет нам сделать доступ к данным еще более быстрым и простым, — отметил Викрам Сингви (Vikram Singhvi), глава Internal Business Systems, Dropbox. — Благодаря возможностям самообслуживания пользователи могут визуализировать и анализировать данные по своему усмотрению. Готовый набор показателей KPI обеспечивает скорость и гибкость. В результате Oracle Analytics for Fusion ERP предоставляет обширные аналитические данные, что позволит ускорить процесс принятия решений персоналом нашего финансового блока».

«Данные — критически важный актив для бизнеса, но большинство компаний не пользуются им для эффективного бизнес-анализа, ограничиваясь операционной отчетностью, — сказал Ричард Солари (Richard Solari), управляющий директор Deloitte Consulting LLP. — Решение Oracle Analytics for Applications разработано для удовлетворения потребностей предприятия в анализе всех областей деятельности. Оно предоставляет современные инструменты аналитики и специфичный для предметных областей контент, отвечающий современным и будущим требованиям. Благодаря этому наши заказчики могут быстро получать выгоды от широких возможностей, которые дают новые аналитические приложения для Oracle Cloud».

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