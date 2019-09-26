«Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»

Российский разработчик программного обеспечения «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника.

Компании «Ростелеком», «Открытая мобильная платформа» и «Мобилитилаб» заключили договор о разработке, внедрении и продвижении совместных продуктов для работы в защищенной мобильной доверенной корпоративной среде, ядром которой является отечественная мобильная операционная система «Аврора». Стороны будут совместно разрабатывать дополнительную функциональность решений и специальные модули для МОС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы мобильная операционная система "Аврора" могла обеспечить решение максимума задач наших клиентов. С приложениями Workspad они получают эффективный инструментарий для создания защищенного удаленного рабочего места сотрудника. "Аврора" в целом создает доверенную корпоративную мобильную среду, которая расширяет границы офиса до любого места, где есть беспроводной доступ в интернет», — отметил Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» (дочерняя компания «Ростелекома»).

«Мы уверены в том, что наши разработки для операционной системы «Аврора» позволят обеспечить наших заказчиков лучшими в своем классе решениями для создания доверенной мобильной среды, — сказал Сергей Орлик, генеральный директор "Мобилитилаба". — Наша экспертиза в области создания комплексных решений для «защищенной мобильности», включая сотрудничество с крупнейшими российскими корпорациями, такими как "Росатом" и РЖД, станет основой для появления новых инновационных решений в интересах государственных и корпоративных заказчиков».