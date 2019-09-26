«Метриум» внедрила технологию распознавания документов Smart IDReader

Специалисты компании «Метриум» внедрили техническое решение, которое позволяет автоматизировать ввод паспортных данных потенциальных клиентов при оформлении бронирования квартиры. В качестве базовой технологии распознавания был выбран продукт Smart IDReader, разработанный компанией Smart Engines.

«Метриум» – ведущая брокерская и консалтинговая компания на рынке жилой недвижимости Московского региона. Портфель компании насчитывает 123 проекта общей площадью 11,6 млн кв. м. «Метриум» является партнером мирового лидера в сфере услуг консалтинга и управления инвестициями в коммерческую недвижимость – компании CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), входящей в рейтинги Fortune 500 и S&P 500.

Реализованный сервис способен обрабатывать сканы и фотографии паспорта клиента, сделанные с помощью сканера, телефона или веб-камеры, автоматически извлекать информацию с изображения и предзаполнять поля формы в учетной системе компании. Возможности Smart IDReader используются для поиска документа на изображении и распознавания данных разворота паспорта РФ со второй и третьей страницами.

«Автоматизация бизнес-процессов на рынке недвижимости помогает оптимизировать ресурсы, значительно сократив по времени этапы оформления документов, – отметила Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Так, например, обработка изображения паспорта занимает сейчас меньше секунды. Ежемесячно мы продаем 25-30 тысяч кв. м жилья, и количество сделок из года в год продолжает расти. Поэтому внедрение передовых технологий, как Smart IDReader, позволяет в разы улучшить сервис, наравне с той же электронной регистрацией, которая доступна в большинстве столичных новостроек».