Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит

С 19 по 21 сентября в г. Удомля состоялся Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД. Мероприятие проходило на территории ЦОД «Калининский», который расположен на территории Калининской АЭС. Саммит собрал более 150 руководителей отраслевых компаний, представителей органов исполнительной власти, руководителей российских и западных дата-центров, производителей инфраструктурного оборудования, международных экспертов. В рамках саммита был проведен ежегодный Съезд Ассоциации, где были продлены полномочия президента Ассоциации Игоря Дорофеева на следующие четыре года.

В течение двух дней делегаты саммита обсудили темы цифровой экономики и системы национальных стандартов для отрасли ЦОД, поделились лучшими практиками по проектированию и реализации гипер-ЦОДов, обменялись опытом эксплуатации дата-центров в России и за рубежом. Участники саммита посетили с экскурсией ЦОД «Калининский» и Калининскую АЭС, высадили аллею деревьев участников международного саммита.

Представители Ассоциации рассказали о проделанной за год работе во взаимодействии с органами государственной власти и участниками рынка. Так, Алексей Солдатов, генеральный директор компании DataPro, рассказал о подходах к методам и механизмам оценки отечественной отрасли ЦОД. Евгений Горохов (исполнительный директор Stack Group) и Юрий Драбкин (Ecostruxure Digital Transformation Leader, регион International) осветили тему анализа мирового рынка услуг хранения и обработки данных с целью развития экспортного потенциала России. Заурбек Алехин, председатель Технического комитета Росстандарта ТК120, рассказал о разработанных Ассоциацией стандартах и планах по созданию новых. Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC, объявил о начале работы группы российских производителей оборудования для ЦОД.

В рамках саммита был организован съезд Ассоциации участников отрасли ЦОД. На съезде были подведены итоги предыдущего года, определены планы на будущее и перспективные направления деятельности Ассоциации в 2020 году. Помимо этого, единогласно участниками съезда были продлены полномочия Президента Ассоциации Игоря Дорофеева на следующие четыре года.

«Для нас это знаковое событие. Мы собрали очень представительный саммит, на который приехали руководители не только российских отраслевых компаний, но и международных. Хотел бы констатировать, что для специалистов отрасли появилась новая площадка для коммуникаций на базе Ассоциации, в рамках которой можно обсуждать и решать многие отраслевые вопросы. Ассоциация является уникальным центром экспертизы в области ЦОД, и этот высокий уровень нам удалось спроецировать в интересную повестку саммита. У нас было достаточно времени для детального обсуждения. Мероприятие прошло очень продуктивно: нам удалось обсудить различные актуальные вопросы, поделиться планами и наметить перспективные направления как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу. Отдельно хотел бы поблагодарить генерального партнера саммита — концерн «Росэнергоатом», который поддержал проведение мероприятия и активно включился в работу, и, конечно, остальных партнеров. Надеюсь, с каждым годом их будет становиться только больше». Позитивные отклики делегатов и членов Ассоциации предопределили проведение аналогичного мероприятия в следующем году, — отметил президент Ассоциации Игорь Дорофеев.