«1С-Рарус» автоматизировал учет работы автотранспорта в ТК «Приволжье-транс»

Специалисты Нижегородского филиала «1С-Рарус» автоматизировали учет работы автотранспорта в транспортной компании «Приволжье-транс». Учетная система на базе решения «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» объединила работу всех структурных подразделений компании.

Основными клиентами компании являются крупные розничные торговые сети, а работа с серьезными заказчиками требует надежной и современной системы учета. Существующая программа на платформе «1С:Предприятие 7.7» устарела, часто возникали сложности при обмене информацией между отделом логистики и диспетчерской службой, трудоемко и не оперативно рассчитывалась рентабельность рейсов.

Для решения задач руководство предприятия обратилось в Нижегородский филиал «1С-Рарус». Специалисты компании предложили создать информационную систему на основе решения «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» .

Проект по автоматизации предприятия стартовал в январе 2018 г. В настоящее время в единой базе «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» работают 50 сотрудников компании, в ближайших планах — перевод учета ремонтов ТС в систему «1С:Управление автотранспортом 8».

Ключевые результаты проекта: структурировано и автоматизировано хранение справочной информации о транспортных средствах и установленном на каждом из них оборудовании. Отслеживание сроков действия страховых полисов и ТО позволяет своевременно заниматься продлением и заменой документов. Простои по вине просроченных документов полностью исключены; существенно упростился механизм обработки заявок: диспетчер фиксирует потребность в перевозке, логист оперативно видит эти данные и регистрирует заявку на перевозку, подбирает свободную и наиболее подходящую для выполнения работы машину. Время на обработку заявки сократилось в два раза. Изменение статусов заявок позволяет легко контролировать их исполнение и анализировать объем планируемой и выполняемой работы. Получить полную информацию о загрузке всего автопарка можно за несколько секунд в любой момент времени; система позволяет уже на этапе оформления заявки оценить рентабельность выполнения заказа. В программе зафиксированы тарифы на перевозку, тарифы настроены в зависимости от параметров — километраж, масса, объем и тип груза, пункт отправки и доставки. Расчет стоимости услуги производится быстро и точно, полностью исключены ошибки в расчетах, связанные с человеческим фактором; выписка и формирование путевых листов осуществляется из программы на основании «Заказа на ТС», параметры заказа отражаются в путевом листе, необходимость дублирования информации исключена. Время на расчет выработки по ТС и водителям сократилось с пары часов до минуты на проведение документа; в программе хранятся все данные о взаиморасчетах и заключенных договорах с контрагентами. Оформляя заказ или заключая договор, сотрудник может посмотреть и проанализировать условия работы и имеющиеся задолженности. Удалось на 5% снизить объем дебиторской задолженности; на подготовку отчетности руководству больше не требуется собирать данные из разных учетных систем. Информацию по работе ТС и водителей теперь можно получить в реальном времени, лишь войдя в систему и сформировав отчет с нужной детализацией.

Генеральный директор компании «Приволжье-транс» Александр Бирюков отметил: «Цели, которые мы ставили на этапе старта проекта, достигнуты. Все данные по ТС, водителям и нашим клиентам хранятся в одном месте. Значительно снижены трудозатраты при работе с документами, а аналитическая отчетность легко формируется в любой момент времени. Мы довольны результатом и планируем дальнейшее развитие системы».