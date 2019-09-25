Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате

Претензии компании-правообладателя, зарегистрировавшего свой софт в базе Роспатента и Реестре отечественного ПО, к своему бывшему гендиректору, который после увольнения возглавил новую компанию и оформил на нее очень похожие по ряду признаков программы, переросли в весьма редкое для софтверного рынка России уголовное дело. CNews узнал мнения участников конфликта, выяснил отношение к нему экспертов рынка и попробовал разобраться в том, чем эта история может закончиться.

Уголовное дело о плагиате ПО

Как стало известно CNews, Следственное управление УМВД по Московскому району Санкт-Петербурга заподозрило, что бывшие сотрудники компании «Альтэль», создавшие компанию «Нуматех», «незаконно под видом программных продуктов собственной разработки» зарегистрировали в Роспатенте софт своего бывшего работодателя. По результатам проверки обращения владельца «Альтэля» Леонида Сваткова в правоохранительные органы 2 июля 2019 г. было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и о принятии его к производству (дубликат имеется в распоряжении CNews). Копия постановления в тот же день была направлена прокурору Московского района Санкт-Петербурга.

В качестве основания для такого шага в документе за подписью старшего следователя вышеупомянутого управления, майора юстиции прописано «наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного частью 1, статьи 146 уголовного кодекса России».

В данном разделе УК речь идет о присвоении авторства (плагиате), когда это деяние причинило крупный (свыше 100 тыс. руб.) ущерб автору или иному правообладателю. Оно наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

Предварительно ущерб от рассматриваемого нарушения оценен следствием в сумму «не менее 5,39 млн руб.», хотя в «Альтэле» считают, что бизнес компании пострадал значительно сильнее.

Бывший глава «Альтэля» Павел Смоленский, против которого возбуждено редкое для России уголовное дело о плагиате ПО

По информации Леонида Сваткова, в ходе проверки обращения «Альтэля» следователем была назначена и проведена экспертиза исходных кодов, представленных «Нуматехом» в Роспатент и исходных кодов, принадлежащих «Альтэлю». «Экспертиза подтвердила полное совпадение исходных кодов программ», — заверяет Сватков

По его данным, после возбуждения уголовного дела в офисе «Нуматеха» и жилищах его сотрудников прошли обыски. Были изъяты серверы, на которых в ходе осмотра следователи обнаружили файлы исходных кодов программных продуктов «Альтэля». Их сравнение будут производить эксперты в ходе судебно-компьютерной экспертизы.

Как указывает Сватков со ссылкой на одного из следователей, гендиректор «Нуматеха» Павел Смоленский 23 июля 2019 г. был допрошен по делу в качестве подозреваемого, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему планировалось в короткий срок предъявить обвинение. Однако, по неизвестным Сваткову причинам, по истечении 10-дневного срока обвинение Смоленскому так и не было предъявлено, поэтому с того момента по закону он имеет статус свидетеля и в перемещениях не ограничен. Предварительное следствие продолжается.

При этом Сватков добавляет, что в связи с возбуждением уголовного дела была приостановлена сертификация программных продуктов, представленных «Нуматех» во ФСТЭКе.

Павел Смоленский в разговоре с CNews назвал все претензии к нему необоснованными, а дело ангажированным. «Учитывая характер подачи информации с той стороны, формулировки и т. д., могу сказать, что данное дело и ситуация вокруг компании "Нуматех" похожа на попытку рейдерского захвата, — говорит он. — Особенно учитывая тот факт, что 146 ч. 1 предъявляется к компонентам Open Source, — это вообще беспрецендентно».

На момент выхода материала в Управлении информации и общественных связей Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ход следствия CNews прокомментировать не смогли.

Почему «Альтэль» обратился к правоохранителям

Леонид Сватков объяснил в разговоре с CNews, что главным действующим лицом данной истории он считает Павла Смоленского, который проработал в «Альтель» в течение 10 лет — с мая 2008 г. по июль 2018 г. Начав свою карьеру с позиции инженера-программиста, к маю 2017 г. он дослужился до исполняющего обязанности гендиректора, а в ноябре 2017 г. возглавил компанию, имея физический доступ к ее серверам, а также электронные ключи и пароли для доступа к ПО на них.

При увольнении Смоленского в июле 2018 г. вместе с ним компанию покинуло порядка двух десятков ключевых разработчиков — преимущественно в возрасте 22-23 лет. Все они, как утверждает Сватков, трудоустроились в «Нуматехе». По данным ЕГРЮЛ, эта организация была зарегистрирована в Санкт-Петербурге (как и «Альтэль») 17 апреля 2018 г. Соучредителями в равных долях заявлены Марина Гейх и Николай Соколов. Личность Соколова Леониду Сваткову не известна, что же касается Гейх, то она, по заверению главы «Альтэля», является женой Смоленского. Последний 30 октября 2018 г. был заявлен гендиректором «Нуматеха», заменив на этой должности Гейх. Сведения о предполагаемом браке с Гейх Смоленский CNews прокомментировать отказался.

Как отмечает Сватков, после ухода Смоленского в «Альтэле» стали внимательно следить за обновлениями в базе Росреестра и через некоторое время обнаружили, что «Нуматехом» с октября по декабрь 2018 г. были получены патенты на ряд продуктов с предельно схожей по описанию функциональностью с ПО «Альтэля», ранее также зарегистрированного Роспатентом.

В частности, продукт «Нуматеха» Numa Arce (свидетельство о госрегистрации программ для ЭВМ № 2018663993 от 8 ноября 2018 г.) с точки зрения «Альтэля», которой в настоящий момент также придерживается и следствие, является элементом ПО «Альтэля» Altell Trust (№ 2013615480 от 10 июня 2013 г.). А продукт Numa Edge» (№ 2018666573 от 18 декабря 2018 г.) — копией ПО Altell Neo (№ 2013618135 от 30 августа 2013 г.)

В свидетельстве о регистрации Numa Edge в качестве правообладателя указано ООО «Нуматех», а авторов — Смоленский и Алексей Смекалкин. В отношении Numa Arce авторами заявлены Смоленский, Игорь Шустов, Сергей Пушкарев, Алексей Калинин, Евгений Васильевых.

В «Альтэле» заверили CNews, что реальным автором этих решений является Викентий Францев — один из основателей «Альтэля» и нынешний гендиректор компании, который сменил на данном посту Смоленского. «Подписавшиеся под продуктами в качестве авторов экс-сотрудники “Альтэля” явно сделали это под давлением Смоленского, по незнанию не понимая, что их действия могут трактоваться как соучастие в преступлении», — отмечает Францев.

По утверждению Сваткова, Смоленский ввел в заблуждение значимых для «Альтэля» клиентов, которые переключились на работу с «Нуматехом», став использовать продукты под его маркой — по демпинговым, вдвое заниженным ценам.

Возможные дубли в Реестре отечественного ПО

В постановлении о возбуждении уголовного дела данный факт не фигурирует, однако не трудно проверить, что описанная проблема возможного дублирования продуктов также затронула и Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при закупках софта. В частности, в реестре одновременно зарегистрированы вышеупомянутые Numa Arce и Altell Trust.

На момент публикации этого материала в Минкомсвязи не смогли прокомментировать CNews ситуацию.

В Экспертном совете по российскому ПО, который проводит экспертизу софта при включении его в реестр, а также может принять решение о его исключении, если обнаруживаются нарушения со стороны заявителя, на запрос CNews откликнулся только управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов.

Фактов исключения из реестра каких-либо продуктов за нарушение авторских прав он не припомнил. «Но были случаи невключения, когда обнаруживалось, что заявленный продукт нарушает чьи то права, в том числе условия свободных лицензий на использованные при создании продукта компоненты», — отметил он.

Знакомый с особенностями работы реестра эксперт, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с CNews подчеркнул, что наличие исключительных прав на ПО является одним из ключевых требований при включении в реестр. «Но ситуация такова, что ни эксперты, ни министерство, ни Роспатент не в состоянии решить задачу полномасштабного проведения подобного рода расследований, — добавляет он. — Законодательно закреплена презумпция авторства, обратное нужно доказывать».

Позиция «Нуматеха»

В своих комментариях CNews Смоленский сообщил, что сведения, предоставленные «Альтэль», носят недостоверный характер и направлены на дискредитацию деловой репутации его новой компании. Юристы «Нуматеха» назвали ситуацию прямым вмешательством в финансово-хозяйственные отношения организации, что в совокупности, с их точки зрения, является нарушением статьи 14.1 федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и может быть квалифицировано по признакам преступления, предусмотренного статьей 128.1 УК России (клевета).

«Следственными органами никогда не устанавливалось присвоения мною или компанией “Нуматех” программных продуктов Numa, — заверяет Смоленский. — Каких-либо ограничений на их использование органами предварительного расследования и суда не наложено. Приговор суда, вступивший в законную силу, чтобы говорить о том, что установлено незаконное присвоение авторства, отсутствует».

Далее Смоленский апеллирует к тому, что продукты Numa были зарегистрированы Роспатентом в установленном законом порядке, а часть из них, как уже было отмечено выше, прошла аккредитацию и была включены приказом Минкомсвязи в Реестр отечественного ПО.

«Компания “Нуматех” работает в штатном режиме, выполняются разработки в соответствии с планами, выполняются все контрактные обязательства, осуществляются все соответствующие платежи в бюджет, исполняются процессы сертификации и лицензирования, — заключает Смоленский. — Органами предварительного следствия проводятся мероприятия по экспертизе и установлению деталей, я и сотрудники “Нуматех” даем соответствующие пояснения в качестве свидетелей».

Комментарии «Руссофта» и НП ППП (АП КИТ)

В разговоре с CNews президент некоммерческого партнерства «Руссофт», объединяющего отечественные компании-разработчики ПО («Альтэль» является его членом) Валентин Макаров сообщил, что рассматриваемый конфликт ему знаком. Глубоко в его проблематику он не погружался, но есть ряд вещей, лежащих на поверхности.

В его понимании, в России существуют очень серьезная проблема защиты интеллектуальных прав на ПО — как в судах гражданских и арбитражных, так и в уголовных. «Роспатент регистрирует практически все подряд, не проводя должным образом экспертизу, — говорит Макаров. — Требования к самой экспертизе надо ужесточать. Для примера, в Роспатенте регистрируется три из каждых четырех заявок; в Европе и США — меньше двух. Никакой ответственности Роспатент за регистрацию плагиата не несет».

В связи с трудностью сбора и предоставления доказательной базы, суды часто принимают сторону пиратов, которые делают незначительные правки в исходном коде и выдают чужой продукт за свой, продолжает глава «Руссофта». «Следователи не возбуждают уголовные дела под любым предлогом; компетенций и образования у всех не хватает», — рассуждает он.

В отношении «Альтэль» Макаров говорит, что знает компанию как одного из ведущих российских разработчиков средств защиты информации, который уже 13 лет работает на рынке, являясь единственным сертифицированным Intel и AMD разработчиком BIOS в России и Восточной Европе. Он уверен, что суд сумеет дать адекватную оценку ее конфликту с «Нуматехом», и отмечает, что подобные ситуации не редки. «При этом не у каждого правообладателя программного продукта хватает мужества бороться с такого рода преступлениями, — добавляет он. — Мало того, что трудно доказать факт пиратства, на все процедуры уходят годы, за которые злоумышленник за бесценок продает лицензии на украденный продукт и вытесняет первичного производителя с рынка. Поддерживаю руководство “Альтэль” в их последовательности и настойчивости по защите своих прав».

С оценкой Валентина Макарова проблем защиты в России интеллектуальных прав на ПО в целом согласен Дмитрий Соколов, директор некоммерческого партнерства Поставщиков программных продуктов (НП ППП), которое с 2002 г. является ассоциированным членом Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Однако, с точки зрения Соколова, в описании существующего положения вещей нужно учитывать множество важных нюансов.

Например, он указывает на то, что Роспатент в случае с софтом всего лишь депонирует (архивирует, ведет учет), а не регистрирует право, как это происходит с патентами. «Нужно понимать, что авторское право возникает по факту создания произведения, и никакая его регистрация не требуется», — напоминает Соколов основы международного законодательства на этот счет. Поэтому депонирование в Роспатенте (или любом другом реестре) в его понимании — это элемент защиты на случай последующих нарушений права.

«Если речь об экспертизе, что в данном случае должно являться ее предметном? — задается он вопросом. — Тут не все так просто. Предмет охраны — исходный текст (софт охраняется по принципам литературного произведения). Депонируется, как правило, его фрагмент. Можно взять два разных куска (не совпадающих) и депонировать. Как экспертиза установит, что это части одного целого?»

Чем может закончиться дело

«Такого рода уголовные дела, когда кто-то из сотрудников уносит из компании код и начинает его самостоятельно предлагать на рынке — это хоть и редкость, но все же совсем не уникальный случай, — рассуждает Дмитрий Соколов. — За последние лет десять в среднем они раз в год возбуждались правоохранительными органами, и некоторые из них доходили до суда. Обычно, если стороны в суде не приходили к мировому соглашению, то дело заканчивалось обвинительным приговором».

Реальные сроки заключения по таким категориям дел, по данным Дмитрия Соколова в приговорах не встречаются. Одно исключение из этого правила ему известно, но он считает, что то дело с нынешним сравнивать было бы некорректно.

«Обычно самые строгие вердикты судей — лишение свободы условно с очень существенными суммами компенсаций за нарушенные права», — говорит он. В случае с «Альтэлем» каких-либо прецедентов в российской судебной практике Соколов не ожидает. «Если кто-то будет признан виновным, в колонию он вряд ли отправится. Но и условный приговор с огромной компенсацией как правило ставят крест на бизнес-перспективах нарушителя», — резюмирует Соколов.

Несколько фактов об «Альтэль» и его продуктах

По данным ЕГРЮЛ, компания «Альтэль» была зарегистрирована 6 декабря 2006 г. Леонид Сватков на данный момент является ее 100-процентным учредителем.

В базе «Контур.фокуса» за организацией числится 156 госконтрактов на общую сумму в 881,1 млн руб. Среди заказчиков — ФСБ, Минтранс, Минобороны, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга, НИИ «Квант», «Глобус-телеком», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и др.

Сама компания на своем сайте сообщает, что работает на рынке информационной безопасности. «Мы прошли путь от небольшого стартапа до одного из крупнейших российских разработчиков средств защиты информации. В 2013 г. компания вошла в Топ-20 российских разработчиков в области информационной безопасности по версии CNews Analytics, — говорится в информационной справке.

Ставший предметом спора Altell Trust описан как сертифицированный модуль доверенной загрузки нового поколения. «В отличие от аналогов он обладает уникальными характеристиками: неизвлекаем из защищаемого устройства, может управляться удаленно, поддерживает многофакторную аутентификацию на удаленных AD/LDAP-серверах. Благодаря наличию стека сетевых протоколов с помощью Altell Trust можно организовать безопасную работу с VDI-инфраструктурами и терминальными сервисами (например, по протоколу RDP/RemoteFX)», — описывают его разработчики.

Линейка Altell Neo представлена в качестве российских аппаратных межсетевых экранов нового поколения, сертифицированных ФСТЭК на самые высокие классы защиты. «Главная особенность этих устройств — сочетание возможностей фильтрации трафика с функциями построения защищенных каналов связи (VPN), обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и контент-фильтрации (антивирусы, веб- и спам-фильтры, контроль приложений)», — гласит описание.