Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

В России впервые арестована компьютерная программа

2458
Бизнес Законодательство Кадры Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

В России создан прецедент по аресту интеллектуальной собственности – была арестована компьютерная программа, разработанная бывшим зампредом ФСС Сергеем Ковалевским. По данным ФСБ, она была незаконно внедрена в компьютерную сеть фонда и имела отношение к единой системе «Соцстрах». За содеянное Ковалевскому грозит тюремное заключение на срок до 10 лет, но он свою вину отрицает.

«Программный» арест

Лефортовский суд Москвы впервые в истории России наложил арест на компьютерную Россию. Прецедент был создан в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, пишет «Коммерсант».

По информации издания, речь идет о программе, разработанной самим Ковалевским и имеющей отношение к системе «Соцстрах», используемой фондом. Программа может оказаться важной деталью в расследовании преступной деятельности экс-зампреда ФСС. Арест на ПО был наложен по ходатайству Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В чем обвиняют Ковалевского

Уголовное дело в отношении Сергея Ковалевского было возбуждено по вопросу злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего за собой тяжкие последствия. (ч.3 ст.285 УК РФ). По данным ФСБ, Ковалевский причинил крупный ущерб фонду путем внедрения в его компьютерную сеть некую программу собственной разработки, принцип действия которой не раскрывается.

fsb601.jpg
Сергей Ковалевский уверен в своей невиновности

Бывший зампред ФСС действительно участвовал в разработке нескольких десятков приложений, использовавшихся как в самом фонде, так и в правительстве Москвы и ряде других ведомствах, включая налоговую службу. Сергей Ковалевский на момент публикации материала свою вину в совершенном им преступлении не признавал.

Связь Ковалевского с ФСС

Сергей Ковалевский работал в ФСС в период с 1997 по 2010 г. и был уволен по приказу Генпрокуратуры России за ряд нарушений. В течение этих 13 лет он не только разрабатывал программы, но и занимался реорганизацией компьютерного обеспечения ФСС с целью автоматизации и ведения учета деятельности фонда. Ковалевский работал по профессии – он с отличием окончил МИФИ по специальности «автоматизированные системы управления реального времени», а затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации по этой теме.

Среди прочих достижений на посту в фонде Ковалевский отметился созданием единой интегрированной информационной системы «Соцстрах», которую ФСС использует и в настоящее время.

Программа, которую арестовал Лефортовский суд Москвы, может представлять собой модифицированный вариант «Соцстраха» – Ковалевский зарегистрировал это ПО на себя и внедрил ее в ФСС, получив за это «серьезное вознаграждение», размер которого следствие не раскрывает.

Отметим, что после увольнения Ковалевский пытался отсудить у ФСС права на разработанные им и его подрядчиками приложения для фонда, в том числе и на «Соцстрах». Вердикт по этому делу был вынесен в пользу ФСС.

«Необоснованность» ареста

Адвокаты Ковалевского настаивали на необоснованности предъявленных ему обвинений и протестовали против ареста приложения. По их словам, программное обеспечение не является разновидностью имущества.

Вопрос об отмене решения об аресте рассматривался Лефортовским судом и апелляционной инстанцией Московского городского суда. Оба ведомства сошлись во мнении, что разработанную Ковалевским программу можно признать «предметом преступления», и арест остался в силе.

Виновен или невиновен

Статья 285 Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с заключением обвиненного в СИЗО. На 25 сентября 2019 г. не было известно, какую именно меру пресечения суд избрал в отношении Ковалевского, к тому же, в базе данных Лефортского суда, по информации «Коммерсанта» отсутствовали любые сведения о заседании с участием экс-зампреда ФСС.

Адвокат Ковалевского отказался давать комментарии по поводу хода расследования без согласования со своим клиентом, который, по его словам, находится на лечении. Подробности о состоянии здоровья 60-летнего Сергея Ковалевского его адвокат раскрывать не стал.



Другие материалы рубрики

Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

CNews запустил первый в России маркетплейс для выбора поставщиков облачных ИТ-услуг

Власти разрешат россиянам отслеживать через интернет борьбу госорганов с преступностью

Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете

Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти

Техника

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года
Показать еще
Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии