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CNews запустил первый в России маркетплейс для выбора поставщиков облачных ИТ-услуг

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На CNews заработал первый в России агрегатор предложений от компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг с возможностью подбора тарифов и сравнения их характеристик и стоимости.

ИТ-маркетплейс получил название Market.CNews. На данный момент сервисов с подобной функциональностью в интернете нет.

Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить посетителям – гибкий и удобный сервис для выбора поставщика ИТ-услуг по ряду критериев, включая стоимость решения, а поставщикам – эффективный канал привлечения клиентов (лидогенерации).

Market.CNews позволяет выбрать поставщика ИТ-услуг по ряду технических параметров и по цене. Издание CNews выступило первопроходцем, создав для своей аудитории столь удобный и наглядный продукт.

«В настоящее время у наших читателей наблюдается значительный интерес к ИТ-услугам в целом и облачным сервисам в частности. Нас часто спрашивают о том, как сравнить различных поставщиков ИТ-услуги, на что обратить внимание при выборе тарифа. Market.CNews поможет решить эти вопросы» – заявил директор проекта Market.CNews Юрий Хомутский.

Первыми на ИТ-маркетплейсе размещены фиксированные тарифы на облачные инфраструктурные сервисы – IaaS, VPS/VDS, Dedicated. Поиск тарифов осуществляется в зависимости от конфигурации инфраструктуры – вычислительной мощности, объёма оперативной памяти и дискового хранилища, коммуникационным возможностям – и по цене.

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Страница поставщиков IAAS на Market.CNews в день его запуска

На данный момент в маркетплейсе представлено 89 тарифов по IaaS, 1284 тарифа по VPS/VDS и 431 тариф по выделенным серверам Dedicated. В общей сложности 1804 тарифа от 214 поставщиков.

Сервис представлен в виде виджета на главной странице CNews, а также в виде отдельного раздела Market.CNews. В скором времени на нём будут представлены актуальные новости, статьи, аналитические исследования, справочная информация, посвященные теме облачных услуг. Параллельно будет происходить наращивание количества ИТ-услуг, представленных в агрегаторе.

Презентация проекта состоялась 17 сентября на конференции «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг», организатором которой уже несколько лет выступает CNews Conferences.

Для участия в Market.CNews приглашаются все поставщики ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. Существует ряд коммерческих возможностей. Первым партнёром проекта выступила компания TimeWeb, один из крупнейших хостинг-провайдеров на российском рынке. По всем вопросам работы проекта, участия в нём и размещения рекламы пишите на электронную почту market@cnews.ru или звоните по телефону 8-495-500-00-36 (доб. 9-507).

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