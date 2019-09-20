Western Digital уходит с рынка СХД

В рамках стратегии ухода с СХД-рынка Western Digital начала распродавать соответствующие активы, договорившись о продаже подразделения IntelliFlash компании DDN. Судьбу ActiveScale, своего второго актива на этом рынке, Western Digital пока что обдумывает. Компания хочет сосредоточиться на платформе OpenFlex и технологиях хранения данных с матричной структурой.



Western Digital распродает активы

Компания Western Digital продает свой бизнес по производству СХД для дата-центров IntelliFlash производителю хранилищ DDN. Об этом Western Digital сообщила на своем сайте. Условия сделки не раскрываются, закрыть ее стороны планируют до конца 2019 г. Помимо этого, компании заключили многолетнее соглашение, по которому DDN увеличит закупки накопителей HDD и SSD у Western Digital.

Сделка является частью плана Western Digital по уходу с рынка СХД. Помимо IntelliFlash, у компании есть еще один актив в этой сфере — подразделение ActiveScale. Сейчас Western Digital думает, что с ним делать дальше.

Полностью избавившись от бизнеса по производству СХД, Western Digital сможет сосредоточиться на основном направлении — инфраструктуре и платформах хранения данных, в том числе на платформе OpenFlex и технологии хранения данных с матричной структурой, применяемой в дата-центрах. Чтобы расширить свои компетенции в данной сфере, ранее в этом месяце Western Digital приобрела компанию Kazan Network.

Президент и главный операционный директор Western Digital Майк Кордано (Mike Cordano) отметил, что для дальнейшего развития IntelliFlash и ActiveScale необходимо более сосредоточенное управление и дополнительные инвестиции. Сама же компания предпочла перенаправить свои ресурсы по производству продукции для дата-центров на платформенный бизнес, чтобы воспользоваться открывающимися в этом сегменте перспективами.

Почему OpenFlex

Напомним, технологии хранения данных с матричной структурой, в том числе спецификация NVMe over Fabrics (NVMe-oF), появившаяся в 2016 г., призваны решить проблему недостаточно быстрого доступа к данным при «горячем» хранении.

Сам по себе NVMe — это новый стандарт SSD с более быстрым интерфейсом. NVMe-oF представляет собой расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel, которое влечет за собой ускорение и более эффективное использование подключения между СХД и серверами.

Western Digital уходит с рынка СХД

NVMe-oF применяется для обеспечения работы приложений аналитики больших данных в реальном времени. IDC полагает, что к 2020 г. от 60% до 70% компаний из списка Fortune 2000 будут хотя бы частично использовать эту технологию. Также NVMe-oF должна стать востребованной среди владельцев больших баз данных, где нужна низкая задержка, например, таких как облачные вендоры, которые занимаются уплотнением и консолидацией мощностей.

Композитная архитектура OpenFlex является одним из решений NVMe-oF, которое должно прийти на смену гиперконвергентному хранению данных. Конкуренцию ей составляет совместное решение от Attala, Intel и Supermicro, где задействована эмуляция на базе RoCE. Разработкой OpenFlex занимается Tegile Systems, выкупленная Western Digital в 2017 г.

Об участниках сделки

Основанная в 1970 г. Western Digital уже в 1975 г. была крупнейшим в мире производителем чипов для калькуляторов, но ситуацию изменил нефтяной кризис, который довел компанию до банкротства. В 80-х занималась производством контроллеров, пока наконец в 1988 г. не купила актив по производству жестких дисков.

Сейчас Western Digital наиболее известна как производитель внутренних и внешних жестких дисков, сетевых накопителей и твердотельных накопителей. В 2010 г. компания стала лидером на мировом рынке жестких дисков, обогнав Seagate. Штаб-квартира Western Digital с 2017 г. находится в Сан-Хосе в Калифорнии. Выручка по итогам 2018 г. достигает $20,65 млрд, чистая прибыль — $675 млн. Штат компании насчитывает 72 тыс. сотрудников.

DataDirect Networks (DDN) была основана в 1998 г. Является поставщиком крупных систем хранения для сред неструктурированных данных и больших данных. В 2017 г. компания стала «единорогом», то есть ее стоимость превысила $1 млрд. Штаб-квартира находится в Чатсворте в Калифорнии.