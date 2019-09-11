Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО

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Первым разработчиком, внесенным в Единый реестр евразийского ПО, стала белорусская компания «Интермех». Компания создает софт для машиностроительной отрасли и является авторизованным разработчиком Autodesk. Теперь она сможет участвовать в российских госзакупках наравне с отечественными компаниями.



Первый участник

В «Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств — членов Евразийского экономического союза» был допущен первый иностранный разработчик. Им стала белорусская компания «Интермех», которая создает софт для машиностроительной отрасли.

Заявку разработчика одобрил экспертный совет по ПО при Минкомсвязи, пишет РБК со ссылкой на источник на телеком-рынке и на одного из участников заседания совета. Заявки от других компаний пока что рассмотрены не были.

Представитель Минкомсвязи отметил в беседе с РБК, что в таких делах мало кто хочет быть первопроходцем — компании предпочитают сначала посмотреть, чем закончится проявление инициативы у других. Однако он полагает, что заявок на включение в реестр будет много, поскольку рынок госзакупок в России является самым крупным на пространстве ЕАЭС, программного обеспечения это касается в том числе.

Опрошенные РБК эксперты тоже полагают, что запуск реестра откроет компаниям из ЕАЭС рынок, который гораздо больше их внутреннего рынка, поэтому заявки будут. Это создаст дополнительную конкуренцию российским разработчикам. Сами российские разработчики сейчас ждут аналогичного ответного жеста от стран-участниц ЕАЭС.

Чем занимается «Интермех»

Основанная в 1990 г., «Интермех» занимается разработкой и внедрением систем автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства на машиностроительных и приборостроительных предприятиях. Также в сферу деятельности компании входит информационная поддержка проектирования в промышленном и гражданском строительстве. Кроме того, «Интермех» занимается внедрением систем автоматизации, является партнером и авторизованным разработчикам Autodesk.

Минкомсвязи одобрило первого участника реестра евразийского ПО

По собственным данным «Интермех», ее системами пользуется около 4 тыс. предприятий в СНГ и за его пределами. В их число входят комбайновый завод «Ростсельмаш», производитель горнодобывающего оборудования «Уралмашзавод», комплекс тяжелого машиностроения «Ижорские заводы», производитель военной техники «МЗиК», Российский институт радионавигации и времени, оборонный «Завод имени Дегтярева», Тверской вагоностроительный завод, белорусский производитель карьерной техники «Белаз» и другие подобные предприятия.

Представитель «Интермеха» отметил, что у компании много российских заказчиков, в том числе из госсектора, поэтому разработчик заинтересован в устранении законодательных барьеров при работе с ними. Также включение продукции «Интермеха» в единый реестр ПО ЕАЭС должно привлечь новых клиентов, считает он.

Запуск реестра

О вводе в эксплуатацию Единого реестра евразийского ПО Минкомсвязи сообщило в апреле 2019 г. Реестр доступен по адресу eac-reestr.digital.gov.ru. Включение разработчиков ПО из стран ЕАЭС в новый реестр даст им возможность участвовать в российских госзакупках на тех же условиях, что предоставляются российским компаниям. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, «это многомиллиардный долларовый рынок». В 2018 г. совокупный объем ИТ-бюджетов российских госорганов составлял 122,215 млрд руб.

Сам ЕАЭС был создан в мае 2014 г., сейчас в него, помимо России, входят также Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В списке вероятных кандидатов на вступление в союз числятся Иран, Монголия, Сирия, Таджикистан, Тунис, Турция, Туркменистан и Узбекистан.

Запуску Единого реестра евразийского ПО предшествовало постановление правительства России №1594 от 20 декабря 2017 г. Оно сняло запрет на допуск ПО из стран ЕАЭС к закупкам для муниципальных и государственных нужд в России. Постановление вступило в силу 1 января 2018 г.

В документе также отмечено, что на ПО из стран ЕАЭС распространяются и требования из постановления правительства России №325 от 23 марта 2017 г. Изначально требования были утверждены исключительно для российского ПО.

Реестр российского ПО

Напомним, российский софт заносится в Единый реестр отечественного ПО, создание которого было предусмотрено законом об импортозамещении ПО в госсекторе, подписанным президентом России в июне 2015 г. С 2016 г. госорганы своих закупках должны ориентироваться на реестр отечественного ПО, и только в случае отсутствия в нем необходимых продуктов искать аналоги за рубежом.

Первоначальные правила формирования реестра были утверждены правительством в ноябре 2015 г., хотя потом не раз дорабатывались. Реестр начал работу 1 января 2016 г., и сейчас там насчитывается уже более 5,7 тыс. записей.