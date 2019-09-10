Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

В Москве работали цифровые избирательные участки

В столице закончились выборы в Мосгордуму. В этот раз в ходе выборов прошло два эксперимента: по цифровым избирательным участкам и по дистанционному голосованию через интернет. Для проведения обоих экспериментов были приняты специальные поправки в избирательное законодательство.

Цифровые избирательные участники были открыты в столице на 30 участковых избирательных комиссиях. Они позволили жителям других регионов, находящимся сейчас в Москве, принять участие в проходивших в их субъектах федерации губернаторских выборов и довыборах депутатов Государственной Думы.

Для участия в эксперименте гражданин должен был заранее подать соответствующее заявление через Портал госуслуг с указанием удобного для него избирательного участка. На участке ему выдавался талон со штрих-кодом.

Далее талон следовало приложить к одному из нескольких сенсорных терминалов, установленных на участке. На экране показывался список кандидатов, за одного из которых мог проголосовать избиратель.

Штрих-код, позволяющий избирателю проголосовать на цифровом избирательном участке

Также на участках стоял тестовый терминал, на котором избиратель мог потренироваться, выбирая одного из условных кандидатов. Терминалы были соединены по локальной сети с компьютером, установленным на избирательном участке. Повторно использовать выданный штрих-код нельзя.

Результаты цифрового голосования распечатывались с компьютера, установленного на избирательном участке. Кроме того они записывались на флешку и передавались в другой расположенный на избирательном участке компьютер, откуда уже вносились в ГАС «Выборы».

Поставщиком терминалов стал «Концерн «Автоматика»

Поставщиком терминалов и разработчиком технического решения для цифрового избирательного участка выступил «Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех». Как заявил представитель «Автоматики», отработанная технология позволяет иногородним гражданам «активно использовать свое избирательное право, находясь в Москве».

Устройство для подсчета голосов с терминалов на цифровом избирательном участке

Для голосования на цифровых избирательных участках зарегистрировалось 2,6 тыс. человек. Из них пришло проголосовать 1,57 тыс. – 60% от числа зарегистрированных.

Проблемы с дистанционным голосованием на базе блокчейна

Одновременно в ходе выборов в Мосгордуму была опробована технология дистанционного голосования через интернет. Соответствующий эксперимент проходил в трех избирательных округах

Терминал для электронного голосования

Избиратель должен был подать соответствующее заявление через портал mos.ru. Далее проголосовать можно было через интернет. Соответствующее решение базировалось на технологии блокчейн.

Этот эксперимент прошел с проблемами. Дистанционное голосование дважды за день останавливалось, причиной чего были проблемы в аппаратном модуле шифрования «КриптоПро».