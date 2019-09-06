Правительство, Минэк и Минкомсвязи: Система госзакупок в ИТ отстает от жизни на 10 лет

Представители Правительства, Минэка и Минкомсвязи оказались едины во мнении о том, что в контексте цифровой трансформации государства закупочное законодательство в отношении ИТ сильно устарело и требует изменений. С точки зрения Максима Акимова, оно отстает от реальности на 10 лет.

Ущербность системы госзакупок

Система госзакупок в отношении ИТ не соответствует современным вызовам экономики и отстает от реалий на целое десятилетие. Такое мнение в ходе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума высказал заместитель председателя Правительства России Максим Акимов, а представители Минэка и Минкомсвязи с ним согласились.

Акимов отметил, что в контексте цифровой трансформации государству необходимо ответить на несколько главных вызовов, один из которых касается системы управления: способности менять бизнес-процессы и внутренние процедуры, переходить к честному, понятному, прозрачному, институциализированному управлению — на основе данных, решений и экспертной поддержки систем искусственного интеллекта.

«Мы прекрасно понимаем, что то, что прописано в 44 ФЗ (закон, регулирующий закупки госорганов; — прим. CNews), отражает реальность — минус десять лет назад, — сказал он. — Никто уже тяжелые огромные системы не заказывает, потому что это процесс итеративный, гибкой разработки. Даже закупка ИТ-решений невозможна в нормальном виде через процедуру, предусмотренную в 44 законе или законе, который регулирует закупки госкомпаний (223 ФЗ; — прим. CNews). Там невозможна, например, закупка решений у двух или трех поставщиков, а это необходимо, потому что ты можешь сесть, как говорится, на технологическую иглу, попасть в технологическую зависимость от решений определенных провайдеров».

Максим Акимов раскритиковал действующее законодательство в отношении госзакупок по линии ИТ

С точки зрения Акимова, неадекватность закупочного законодательства — это лишь небольшой пример того, что нужно поменять для цифровой трансформации. «Но весь вызов в том состоит, что нужно это сделать быстро, — добавил он. — Потому что, если это не сделать за считанные месяцы, сейчас, то время для технологических изменений будет упущено».

Минэк и Минкомсвязи с этим согласны

Присутствовавшие на этой же секции форума представители Минэка и Минкомсвязи с Акимовым в данном вопросе оказались солидарны.

В частности замминистра экономического развития Савва Шипов также склонен был затронуть тему способности государства к быстрым изменениям. «Система закупок, Максим Алексеевич (Акимов; — прим. CNews) об этом говорил, явно не соответствует вызовам, стоящим перед нами», — отметил он.

Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин идею того, что систему закупок надо менять, тоже поддержал. Затронув вопрос необходимой трансформации взаимодействия чиновников с гражданами, он отметил, что традиционные форматы здесь больше не работают. В ходе рассуждений на эту тему, он неожиданно вспомнил и о системе госзакупок, согласившись с мнением коллег. «Дальше не можем двигаться, потому что понимаем, что нужны принципиально новые формы», — подытожил он свои рассуждения.

Подробно разъяснить CNews свою позицию у Паршина в ходе форума времени не нашлось. Другие представители Минкомсвязи от ответов на вопросы CNews относительно того, в чем именно с точки зрения министерства устарело закупочное законодательство, и предпринимаются ли на уровне Минкомсвязи или Правительства какие-либо шаги по его нормализации, отказались.