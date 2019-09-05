Лайфхаки
Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации
ИТ в бизнесе
Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

Российский «государственный блокчейн» готовит «революцию» в мировой логистике

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми
Компания Vostok работает над логистической платформой на базе блокчейна. Проект позволит повысить эффективность транспортировки грузов по всему миру при одновременном снижении расходов.

Блокчейн для грузоперевозок

Российская компания Vostok, создатель одноименной закрытой блокчейн-платформы, приступила к разработке собственной международной логистической платформы Vostok Trade, сообщил CNews представитель компании. Одна из целей проекта – снижение зависимости российского рынка логистики от иностранных решений. Участники платформы смогут обмениваться цифровыми данными и объединиться в специально созданный для этого транспортно-логистический консорциум.

В основу Vostok Trade ляжет специальная система распределенного реестра, над созданием которой работают специалисты Vostok. Она призвана повысить эффективность транспортировки грузов не только в пределах России, но и во всем мире за счет, в том числе, автоматизации документооборота. Использование блокчейн-технологии сможет обеспечить невозможность внесения изменений в данные и позволит повысить достоверность информации об условиях поставки.

Разработчики назвали ряд преимуществ платформы Vostok Trade, в число которых в первую очередь вошла возможность интеграции с существующими логистическими платформами, применяемыми по всему миру. Также, по словам авторов проекта, Vostok Trade будет наделена полностью прозрачной моделью управления и схемой распределения интеллектуальных прав между участниками. Конечным потребителям разработчики Vostok Trade предоставят понятную и доступную ценовую политику использования системы.

Почему именно грузоперевозки

Интерес, проявленный Vostok к сфере грузоперевозок, связан с тем, что транспортно-логистическая отрасль является одной из ключевых для внедрения и использования технологий распределенного реестра. Об этом говорится дорожной карте «Технологии распределенного реестра» национальной программы «Цифровая экономика»: по подсчетам экспертов, эффект от их интеграции достигнет 135 млрд. руб. к 2024 г. В глобальном плане внедрение системы распределенного реестра позволит логистической отрасли сэкономить $38 млрд, тогда как доходы от ее внедрения в систему могут достичь $500 млрд.

log600.jpg
Блокчейн-платформа сделает международную логистику более прозрачной и надежной

Согласно подсчетам авторов дорожной карты «Технологии распределенного реестра», инвестиции в создание и интеграцию единой отраслевой платформы к 2024 г. могут составить 120 млн руб. бюджетных средств. Размер привлеченных средств из внебюджетных источников может достичь 1,4 млрд руб. за тот же период времени.

По словам руководителя R&D-лаборатории Vostok Оксаны Клименко, в компании видят создание единой платформы на базе распределенного реестра как перспективное направление для развития транспортно-логистической отрасли. Оно способно привести к улучшению позиции России в мировом рейтинге эффективности логистической инфраструктуры. «Мы ожидаем, что в рамках создаваемого консорциума к экосистеме платформы Vostok Trade присоединятся порты и операторы терминалов, грузоотправители, морские, наземные и воздушные перевозчики, транспортные экспедиторы, финансовые и страховые организации, таможенные органы, таможенные брокеры и конечные потребители», – отметила Оксана Клименко.

Что такое Vostok

Проект Vostok был запущен в апреле 2018 г., а основал его российский предприниматель и выпускник МГУ и аспирантуры Лейпцигского университета Александр Иванов. В рамках проекта ведется разработка закрытой блокчейн-платформы, ориентированной на компании крупного бизнеса и госсектора.

В своей работе блокчейн-платформа Vostok задействует протокол PoS (proof of stake – «доказательство владения») и алгоритм консенсуса Waves-NG, за счет которого достигается наращивание пропускной способности сети, ее стабильности и скорости обработки информации. Платформа предоставляет возможность формирования электронной системы сертифицирования, регистрации и отслеживания данных.

Технология блокчейн – лишь часть платформы Vostok. В ней также используются технологии промышленного интернета, искусственного интеллекта и анализа больших данных

История Vostok

За полтора года своего существования компания Vostok заключила соглашения о сотрудничестве с рядом крупных российских и зарубежных предприятий. В их число вошли Ростех, Сбербанк, «Вэб.рф», «Трансмашхолдинг» и казахстанская телекоммуникационная компания «Транстелеком». Помимо этого, Vostok создал для Нижегородской области систему гражданского голосования, которая позволит населению управлять распределением собранных с него налогов.

В феврале 2019 г. Vostok и Национальный центр информатизации (НЦИ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого НЦИ планирует внедрять разработанные в Vostok сервисы в работающие информационные системы корпоративных, государственных и муниципальных заказчиков Vostok в России. Vostok, в свою очередь, будет разрабатывать решения на базе распределенных систем для совместных инфраструктурных проектов. По ожиданиям сторон общий объем проектов превысит 1 млрд руб.

В мае 2019 г. в число инвесторов Vostok вошла инвестиционная компания GEM Capital вошла. Она участвовала в первом раунде инвестиций, в рамках которого было привлечено $120 млн при оценке всего проекта в $600 млн. По мнению управляющего директора GEM Capital Александра Быховского, сейчас Vostok является одним из наиболее перспективных блокчейн-проектов.

В июле 2019 г. Vostok сменил владельца – им стала Финансовая группа GHP Group Марка Гарбера. Она выкупила блокчейн-платформу Vostok, приобретя у основателя проекта Александра Иванова всю его долю. Как сообщил CNews представитель Vostok, GHP Group стала единственным владельцем проекта.

Другие материалы рубрики

Рынок серверов мощный обвал после 3 лет роста

Как оцифровать грузооборот с Китаем

Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики

В Gartner назвали самые «хлебные» страны для облачных провайдеров

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

Экс-глава «Информзащиты» победил бывшего работодателя на засекреченном полумиллиардном ИБ-тендере Сбербанка

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут

Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM

Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии