Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики

В течение двух-трех лет водителям на трассе Москва—Санкт-Петербург придется потесниться. На специально выделенные полосы выйдут беспилотные автомобили для грузоперевозок.

Беспилотники между двух столиц

К 2022 г. на трассе Москва—Санкт-Петербург (М 11) должны начать курсировать беспилотные грузовые автомобили. Об этом на логистической сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, сообщил гендиректор компании «Национальные телематические системы» (НТС) Алексей Нащекин.

«В ближайшее время, надеемся, выйдем на М11 на пилот, и где-то года через два-три при соответствующей нормативной базе планируем Москва-Питер беспилотные перевозки уже запустить», — сказал он. В кулуарах Нащекин уточнил, что двигаться беспилотники станут не в общем потоке, а по выделенным полосам.

К настоящему моменту у НТС уже накоплен определенный опыт в данном направлении — компания осуществляла проект «Умные дороги». «На полигоне в Казани в течение двух лет проходили комплексные испытания, — пояснил Нащекин. — В рамках проекта были разработаны и аппаратура, и ПО, и грузовые беспилотники. Полностью наша российская разработка. Когда работает не только машина сама по себе с машинным зрением, а работает весь комплекс: умная дорога и беспилотник в связке».

Алексей Нащекин пообещал на ВЭФ запуск беспилотных грузоперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом

Рассматриваемую систему управления беспилотным транспортом топ-менеджер называет ключевым элементом планирующегося к запуску проекта НТС по созданию автоматизированной системы управления общим дорожным движением нового поколения. Помимо беспилотников, она также включит информационных табло со сведениями о состоянии дороги для водителей на трассах.

Этот элемент проекта Нащекин называет традиционным, в то время как еще один он считает столь же инновационным, как и беспилотные грузоперевозки. Речь идет об ИТ-системе, при подключении к которой через бортовой компьютер водители смогут получать большой срез актуальной для них информации. Им станут доступны сведения о режимах платности, дорожных условиях, скоростных ограничениях и пр., а также рекомендации относительно оптимального движения.

«Это наши новейшие разработки, в которых мы видим огромный потенциал как для России, так и для мира», — подытожил Нащекин.

Связь НТС с «Платоном» и мнение о нем министра транспорта

Напомним, НТС была основана Нащекиным в апреле 2015 г. Изначально его доля в ней составляла 99%. Основным проектом НТС являлось создание платформы «Ломоносов» для управления умной дорогой, то есть единого центра, который контролирует оплату проезда грузовыми автомобилями, распределение мест на парковках, дорожный трафик, светофоры, идентификацию транспортных средств, реагирование на ДТП и страхование автомобилей.

В ноябре 2017 г. CNews писал, что по 45 % долей в НТС выкупили Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов. За Нащекиным сейчас остается доля в 10%.

При этом Ротенберг и Шипелов также являются совладельцами компании, эксплуатирующей известную систему взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам «Платон», — «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). В последней после существенного самоустранения из проекта «Ростеха» им принадлежат доли в 23,5% и 19% соответственно.

Алексей Нащекин также имеет отношение к РТИТС — с 2014 г. он работал советником в «РТ-инвест», за которым сейчас числится в РТИТС доля в 50%, отвечая за технологическое развитие «Платона». До этого Нащекин занимал пост вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», где курировал проект создания электронного правительства и портала госуслуг.

По заверению Нащекина, «Платон» сейчас является самой масштабной телематической системой в мире. «На сегодня это два миллиона устройств, 50 тыс. км дорог, 12 Петабайт обработки информации, — говорит топ-менеджер. — Реализован полностью на стеке российских технологий: на ПО с открытым программным кодом, с микроэлектроникой, произведенной в России».

Действующий министр транспорта Евгений Дитрих, также участвовавший в телематической сессии ВЭФа, относится к «Платону» более чем благосклонно. «Система “Платон” на сегодня, я считаю, уже переросла из сервиса, который дает возможность собирать плату, и стала тем самым сервисом, который позволяет отслеживать скорости движения грузовых автомобилей по нашей дорожной сети и позволяет определять узкие места на инфраструктуре и вкладывать те деньги, которые мы собрали, в расширение этих узких мест», — заявил он.