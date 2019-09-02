«Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса»

На масштабный тендер «дочки» «Ростелекома» по закупке ПАКов и ПО компании «Инфотекс» пришел всего один претендент, поэтому заказчик решил перезапустить закупку. В техзадании изменений нет. А стартовая цена лота загадочно уменьшена с точностью до рубля на сумму НДС первого тендера — не круглую ни в абсолютных, ни в относительных значениях.

Вторая попытка закупить «Инфотекс»

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — «РТК информационная безопасность» («РТК ИБ») — не смогла с первой попытки найти поставщика «железа» и ПО отечественной компании «Инфотекс» и вынуждена была перезапустить тендер.

Первую попытку найти подрядчика «РТК ИБ» предприняла 24 июля 2019 г., объявив тендер в формате открытого запроса котировок в электронной форме с начальной ценой договора в 1,3 млрд руб. Подведя 8 августа итоги запроса, заказчик обнаружил, что претендентом на подряд выступила всего одна не указанная в протоколе компания, из-за чего закупка была признана несостоявшейся.

«Осуществить закупку повторно, изменив способ закупки и/или любые сведения о закупке на основании необходимого пересмотра условий документации о закупке», — говорится в вердикте конкурсной комиссии.

Новая процедура стартовала 30 августа 2019 г. Заявки от соискателей будут приниматься до 9 сентября. На выбор победителя «Дочка» «Ростелекома» выделила себе ровно месяц — подведение итогов намечено на 9 октября.

«Дочка» «Ростелекома» перезапустила масштабную закупку «железа» и ПО «Инфотекс»

Стартовая цена лота выставлена на уровне 1,14 млрд руб. Представители пресс-службы «РТК ИБ» сообщили CNews, что другие параметры закупочной процедуры и перечень потребностей компании не изменились, хотя была добавлена возможность проведения двух переторжек.

Странная цена

Необходимо отметить, что новая цена закупки с точностью до рубля (выше приведено округленное значение) совпадает со старой ценой, но за вычетом НДС (его размер и в прошлый, и в этот раз указывался в тендерной документации отдельно).

При этом ни в абсолютных значениях (158 880 457 руб.), ни в относительных (12,21%) величина снижения не является круглой.

На вопрос CNews, с чем связан столь странный коэффициент понижения, представители заказчика дали формальный ответ. «Скорректирована начальная максимальная цена договора на основании перерасчета стоимостей позиций спецификации по облагаемым и необлагаемым НДС позициям (в части НДС), — дали пояснения собеседники редакции. — В спецификации имеются позиции облагаемые и необлагаемые НДС».

Что именно закупает «дочка» «Ростелекома»

В рамках закупки «РТК ИБ» приобретает различные модификаций программно-аппаратных комплексов (ПАК) компании «Инфотекс» и связанное с ними ПО и сертификаты техподдержки.

В частности, речь идет о ПАКах ViPNet Coordinator HW — семействе шлюзов безопасности, входящих в состав продуктовой линейки ViPNet Network Security, ViPNet IDS — комплексах для обнаружения вторжений в информационные системы, функционирующих на основе динамического анализа сетевого и прикладного трафика стека протоколов TCP/IP, ViPNet xFirewall — межсетевых экранах «следующего поколения», которые устанавливаются на границе сети, обеспечивают фильтрацию трафика на всех уровнях, позволяют создать гранулированную политику безопасности на основе учетных записей пользователей и списка приложений, ViPNet Coordinator KB — комплексах для обеспечения безопасной передачи данных между защищенными сегментами виртуальной сети ViPNet в соответствии с классом защищенности КВ2.

Несколько фактов о «РТК ИБ»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «РТК информационная безопасность» было зарегистрировано в Москве 11 мая 2016 г. Соучредителями организации на 99% выступает АО «Вестелком» (на 100% принадлежит «Ростелекому»), а на оставшийся 1% — АО «АМТ» (по данным «Росстата», также «дочка» «Ростелекома»).

Гендиректором «РТК ИБ» заявлен Ярослав Галайко. По официальным данным, как до конца 2017 г. никакой коммерческой деятельности компания не вела вовсе, а в 2018 г. ее выручка выросла с нуля до 3,4 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников за этот же год по данным отчетности, представленной в ФНС, равнялась одному человеку.

По сведениям базы «Контур.фокус», в январе 2019 г. компания резко активизировалась по части закупок оборудования, ПО и услуг, запустив к настоящему моменту порядка четырех десятков тендеров на общую сумму свыше 3 млрд руб.